Ucraniana niega saludo a bielorrusa en el US Open

Victoria Azarenka sigue con paso firme en el US Open. La jugadora bielorrusa derrotó a Marta Kostyuk por 6-2 6-3. Muy buenas sensaciones de una mujer que espera ya en tercera ronda a la croata Petra Martic.

Lo curioso de este partido fue que la ucraniana declinó estrecharle la mano a la bielorrusa, luego que las tres veces subcampeona del Abierto de Estados Unidos la superó en Flushing Meadows. Esto debido a que Bielorrusia colaboró en la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, y Kostyuk mencionó que tenía eso en mente cuando se percató apenas se completó el sorteo del torneo que podría jugar contra Azarenka en la segunda ronda.

Azarenka ya había dado de que hablar cuando en el acto “Tennis Plays for Peace Exhibition”, un evento en el que diversos tenistas profesionales iban a reunirse en unos partidos solidarios para recaudar fondos de ayuda para el pueblo ucraniano.

En el elenco de tenistas figuraba Victoria Azarenka, a la que habían dejado fuera a última hora por su nacionalidad bielorrusa. Un lío que despertó polémica en redes sociales, puesto que Vika siempre se ha mostrado comprometida con la causa y ha rechazado la guerra de manera tajante.

La ucraniana ya había tenido un cruce con la bielorrusa

Kostyuk también cuestionó en su momento que Azarenka fuera partícipe del evento “Tennis Plays for Peace Exhibition”. Fue otra de las razones por las que Azarenka fue apartada el día del evento, que sirvió para generar más de 1 millón de dólares para asistencia humanitaria.

“Todo el mundo quiere ser súper democrático sobre lo ocurrido y lo que está pasando es que, ahora mismo, mi nación está siendo masacrada diariamente, así que no quiero volver a contestar esta pregunta otra vez. Imaginen que es la Segunda Guerra Mundial y un evento de recaudación para los judíos y un jugador alemán quiere jugar. Durante la guerra, no 70 años después de la guerra. En medio de la guerra. No creo que los judíos lo hubieran comprendido”

