¡Odisea griega! Grecia propina HISTÓRICA derrota a Alemania en el primer juego de Jürgen Klopp como local

La Selección de Grecia derrotó por primera vez en su historia a su similar de Alemania tras imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Dimitrios Kourbelis, este domingo 27 de septiembre en compromiso de la Jornada 2 de la Liga A de la UEFA Nations League disputado en el SGL Arena de Augsburgo que marcó el primer juego como local de Jürgen Klopp al frente de la Mannschaft.

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Alemania sufre histórica derrota sobre Grecia en casa

La grave crisis alemana parece no cesar, incluso con la llegada de Jürgen Klopp al banquillo y este domingo fue sorprendida por una sólida Grecia que supo aprovechar su momento para conseguir su primera victoria en la historia sobre el seleccionado de Alemania.

El conjunto teutón, sin sus principales figuras como Jamal Musiala y Kai Havertz, monopolizó la pelota, pero no tuvo pegada necesaria para batir a Konstantinos Tzolakis, quien estuvo en todo momento respaldado por una defensiva que neutralizó los esfuerzos alemanes.

Con un poco de fortuna, Dimitrios Kourbelis consiguió el gol de la victoria al 74' en una descolgada por banda derecha, tras un cambio de juego, en donde el '6' griego tomó la pelota en la media luna, se quitó a su marcador y disparó con tres hombres enfrente que terminaron contribuyendo para el desvío del esférico al fondo de las redes.

Kourbelis match-winning goal vs Germany with Greek commentary on repeat all night #GERGRE #UNL pic.twitter.com/qlzVwqj0c4 — Pano Mundo ⚽️🌍 (@PanoMund0) September 27, 2026

El conjunto griego hizo recordar la heroica conquista de la Eurocopa 2004 en Portugal cuando en el papel pintaban como la víctima.

La Selección Griega toma sorpresivamente la cima del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League con seis unidades, mientras que Alemania se rezaga hasta la tercera posición con apenas una unidad.

Por su parte, Jürgen Klopp sufre su primera derrota al frente de Alemania, luego de dos partidos en donde no ha podido aun conocer la victoria.

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