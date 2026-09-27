¡ÚLTIMA HORA!: Represión, balas de goma y caos entre la policía y aficionados de Racing previo al choque con Boca Juniors (VIDEO)

La previa de los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Racing Club quedó marcada por la violencia, el pánico y la represión. A escasos minutos de que rodara el balón en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, graves incidentes protagonizados por la barra brava del conjunto de Avellaneda y las fuerzas de seguridad desataron momentos de absoluta tensión en las tribunas, obligando incluso al cierre temporal de los accesos para la parcialidad xeneize.

El conflicto estalló en la bandeja popular alta asignada a la Academia, donde un grupo de simpatizantes violentó y derribó las vallas de contención montado para evitar cruces con la hinchada rival. La agresión directa contra los efectivos encargados del operativo escaló a niveles alarmantes cuando una pesada estructura metálica fue arrojada desde la parte alta hacia la platea media, una temeraria acción captada por la transmisión oficial que, por milagro, no impactó a ningún espectador, evitando una tragedia mayúscula en el recinto deportivo.

Frente al descontrol y el avance de los violentos, la respuesta policial no tardó en llegar. Los uniformados ingresaron al sector de la tribuna y repelieron la agresión efectuando disparos con postas de goma en plena grada, generando escenas de pánico masivo, corridas y familias enteras atrapadas entre el humo y los proyectiles.

INCIDENTES ENTRE LOS HINCHAS DE #RACING Y LA POLICÍA 👇pic.twitter.com/KxPtjxADIq — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 27, 2026

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Una vez restablecido el orden y aseguradas nuevamente las vallas divisorias, los efectos colaterales afectaron el ingreso del público general. Como medida preventiva de seguridad para evitar nuevos focos de conflicto, las autoridades ordenaron el cierre transitorio de los portones. Esto dejó retenida a una multitud de hinchas de Boca Juniors que aguardaban pacientemente en las afueras.

En lo que respecta al partido, Boca Juniors viene de una desventaja de 0-2 para remontar y llevarse el triunfo por marcador de 3-2 para avanzar a semifinales de la Copa Argentina para enfrentar a Banfield.

