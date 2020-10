Campeón de UFC sorprende al anunciar su retiro después de defender su título

Ciudad de México.- El esperado evento de UFC 254 en Abu Dabi tuvo un desenlace inesperado luego de que Khabib Nurmagomedov anunció su retiro de las MMA tras derrotar a Justin Gaethje y defender su cinturón de peso ligero.

El peleador ruso finalizó la pelea al someter a su rival con un espectacular triángulo en el segundo episodio que prácticamente dejó dormido a Gaethje ante una reacción tardía del referí.

Lo duerme!!!! @TeamKhabib somete a Gaethje y retiene el título!



Una celebración emocional para rendir tributo a su padre #UFC254 pic.twitter.com/ru6tuHVMFk — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

Al terminar el combate, Khabib se hincó en sobre la lona y comenzó a llorar desconsoladamente debido al recuerdo de su padre, quien falleció en los recientes meses.

“Esta fue mi última pelea, no hay forma de que haga esto sin la presencia de mi padre. Es la primera vez que peleo sin él. Cuando el UFC me habló sobre la posibilidad de pelear con Justin, lo platiqué con mi madre. Ella no quería que yo peleara sin mi padre, pero le prometí que esta sería mi última pelea. Esta fuer mi última pelea. Lo único que quiero de UFC es que me coloque como el número uno libra por libra del mundo, sé que lo merezco”, dijo Nurmagomedov en entrevista posterior a la pelea.

"Esta es mi última vez aquí. No hay manera de que vuelva sin mi padre" @TeamKhabib #UFC254 pic.twitter.com/f5ZU4IArLh — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

Khabib Nurmagomedov se retira invicto

‘The eagle’ se retira de las Artes Marciales Mixtas a los 32 años de edad con un récord perfecto de 29-0, con 13 de esas victorias en el UFC contra rivales de la talla de Dustin Poirier, Edson Barboza, Rafael dos Anjos o Conor McGregor.