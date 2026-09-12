ÚLTIMA HORA: Atlas se proclama campeón en pleno Apertura 2026

El conjunto Sub-17 de Atlas FC conquistó el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2026 tras imponerse en tanda de penales (5-4) al Seattle Sounders, luego de finalizar empatados 2-2 durante los minutos reglamentarios de la Gran Final.

Desde el arranque, el cuadro rojinegro asumió la iniciativa con presión alta y transiciones rápidas. La insistencia tapatía rindió frutos al minuto 11, cuando Ángel Balam combinó en una pared dentro del área con el atacante y goleador del torneo, Joaquín Jackson, para definir de zurda y marcar el 1-0. Cuatro minutos más tarde, al 15', Landon Lucero igualó el marcador para la escuadra de la MLS.

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Al inicio de la segunda mitad, al minuto 41, Orlando Gutiérrez devolvió la ventaja a los Zorros al rematar un centro en el área rival y poner el 2-1 parcial. No obstante, Seattle Sounders volvió a emparejar las acciones al 67', sellando el 2-2 definitivo que obligó a definir el título desde los once pasos.

En la tanda de penales, el conjunto tapatío mantuvo una efectividad perfecta al acertar sus cinco cobros, cerrando la serie con un 5-4 que aseguró el trofeo internacional.

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Resumen del encuentro

Resultado regular: Atlas FC 2-2 Seattle Sounders (70 minutos)

Atlas FC 2-2 Seattle Sounders (70 minutos) Goles: Ángel Balam (11') y Orlando Gutiérrez (41') por Atlas; Landon Lucero (15') y Seattle Sounders (67').

Ángel Balam (11') y Orlando Gutiérrez (41') por Atlas; Landon Lucero (15') y Seattle Sounders (67'). Definición por penales: Atlas FC 5-4 Seattle Sounders.

Atlas FC 5-4 Seattle Sounders. Distinción individual: Joaquín Jackson (campeón de goleo del certamen).

Este campeonato representa el primer título internacional para las fuerzas básicas rojinegras bajo la actual etapa institucional con Grupo PRODI, consolidando el trabajo formativo de La Academia en competencias de alto rendimiento.

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