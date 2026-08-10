ÚLTIMA HORA: Barcelona anuncia la salida de su DT

En un giro inesperado, el Barcelona hizo oficial la salida de César Farías Director Técnico del Barcelona Sporting Club y es que esto era una noticia que ya estaba en el radar de todos los aficionados del equipo; sin embargo, se creía que el cambio llegaría en el final de la temporado y ahora está por disputarse la jornada 25 de la Liga Ecuabet.

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A través de sus redes sociales el club anunció la salida del Técnico y además, agradeció el trabajo hecho:

"La institución agradece al profesor y a los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante su permanencia en la institución. Les deseamos éxitos en sus próximos desafios profesionales.", indica la institución.

Estadísticas bajo su dirección técnica:

Farías estuvo dirigiendo al club durante 36 partidosn en estos sumó catorce victorias, nueve empates y trece derrotas; pese a que en estos momentos el club se encuentra en la posición5 de su tabla general, estos resultados no complacían las exigencias de la institución ni de la afición que llevaba jornadas pidiendo su salida.

Pasado en el futbol mexicano

César Farías es un nombre conocido para el futbol mexicano, fue Director Técnico de los Xolos de Tijuana desde diciembre del 2013 y rescindió su contrato a mediados del 2014 para viajar a Estados Unidos a aprender sobre otros deportes y llevar sus conocimientos al futbol.

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