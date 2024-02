ÚLTIMA HORA: Jugador de Pumas es convocado por Canadá

La Selección de Canadá ha hecho público a través de sus redes sociales que ha llamado a uno de los jugadores de los Pumas de Universidad Nacional para sus siguientes compromisos, los cuales son los primeros encuentros de cara a la próxima Copa del Mundo de la especialidad.

El futbolista es el joven delantero Santiago López, quien pertenece al equipo sub 18 de la Auriazules, con quienes salió campeón en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX en la categoría sub 18, siendo el nacido en Morelia una de las piezas claves para el título.

El número 254 de los del Pedregal vivirá su primera experiencia con el combinado de la hoja de maple, pero será con la escuadra Sub 20, quienes iniciarán su camino rumbo a la próxima Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Chile en el 2025.

Santiago López debutó bajo las órdenes de Gustavo Lema en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, los primeros minutos del juvenil de los Pumas fueron ante los Tuzos del Pachuca el 28 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, tres días después volvió a tener actividad, pero en dicha ocasión fue contra los Rayos de Necaxa, donde participó siete minutos.

El canterano de los Felinos fue convocado por la Selección Mexicana sub 18 el año pasado, con quienes disputó seis encuentros; Santiago López puede jugar tanto con Canadá como México en categorías inferiores sin ningún problema, esto hasta que no tenga minutos de juego en un partido oficial con un combinado mayor, ya que después no podrá cambiar de nación.

¿Contra quién jugará el canterano canadiense de Pumas?

El mexicocanadiense fue uno de los 21 jugadores convocado por el director técnico Andrew Olivieri de cara a la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF; Canadá se encuentra en el sector D, donde se medirán ante Dominica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, duelos que serán en la ciudad de Puerto España del 23 al 27 de febrero.

¿Canterano canadiense de Pumas jugará contra México?

Para avanzar a la segunda etapa tendrán que terminar como primer lugar del grupo; en la fase dos ya se encuentran México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

