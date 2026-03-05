ÚLTIMA HORA: México anuncia su intención de ser sede de un Mundial de Clubes de la FIFA

En un evento de la Selección Mexicana, el comisionado de la FMF Mikel Arriola anunció la intención de ser el país sede de uno de los próximos Mundiales de Clubes de la FIFA.

La Federación Mexicana de Futbol tiene la intención de postularse para ser sede del próximo Mundial de Clubes de la FIFA, anunció el comisionado Mikel Arriola. La FMF confía en las capacidades de logística con las que actualmente cuentan para presentar una candidatura que, de concretarse, aprovecharía la infraestructura ya preparada tras la organización de torneos recientes, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, siendo la séptima federación en valor a nivel mundial. La distinción que nos da el organismo al incluirnos en el Mundial Femenino nos ayuda a aspirar ahora a los torneos de clubes grandes”, mencionó en un evento el dirigente de la FMF Mikel Arriola.

Te puede interesar: Los Bravos de Juárez VENCEN al América 2-1 en la Jornada 9 del Clausura 2026

La iniciativa llega en un contexto donde la estructura del Mundial de Clubes está en transformación, ya que la edición del 2025 en los Estados Unidos fue la primera en este nuevo formato, el cual incluye más instituciones de las conferencias afiliadas a la FIFA y con ediciones más frecuentes del torneo en discusión, lo que abriría ventanas de organización y motivaría a México a postularse como sede recurrente. Las autoridades ven en el torneo una oportunidad para consolidar el valor comercial de la Federación Mexicana de Futbol.

“Pocos países tienen la capacidad de infraestructura, conectividad y garantías que ofrece México. Si el siguiente mundial es en el 27 y el posterior dos años después, nos encantaría participar para traer esa competencia al país”, añadió Mikel Arriola sobre las intenciones de la Federación Mexicana de Futbol en los próximos Mundiales de Clubes de la FIFA.

¿Qué otros países estarían interesados en tener el próximo Mundial de Clubes de la FIFA?

Fuentes señalan que la candidatura mexicana enfrentará competencia de países con fuerte tradición futbolística y capacidad de inversión, entre ellos Brasil, Qatar, Marruecos y Alemania, por lo que la FMF trabajaría en presentar un paquete que combine sedes modernas, capacidad de recibir a miles de aficionados, gran logística y garantías comerciales para la FIFA. Se destaca que la solidez de la infraestructura y la pasión de la afición son activos clave en la oferta.

Si México formaliza la postulación, el proceso de evaluación de la FIFA marcará plazos y requisitos técnicos y financieros que definirán la viabilidad final del proyecto; la FMF está lista para competir por la organización y que la propuesta será presentada en los plazos que exija la entidad.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Delantero del América sufre grave lesión en la Jornada 9 del Clausura 2026 (VIDEO)