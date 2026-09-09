ÚLTIMA HORA: Pumas se queda sin director a mitad del Apertura 2026

Pumas viene de perder en su más reciente partido ante Xolos de Tijuana, pero no solo esas son malas noticias para el conjunto universitario, pues de última hora se supo que se quedó sin director a mitad del Apertura 2026, por lo que la directiva ya comenzó a buscar su reemplazo, como lo hizo Chivas ante la salida de Armando "Hormiga" González, quien metió un doblete en Grecia.

Raúl Alpizar deja de ser el director de fuerzas básicas de la UNAM, puesto que desempeñó durante 6 años, luego de que Andrés Lillini, quien ahora es el director de Selecciones Nacionales, tomara el puesto de entrenador del club.

Raúl Alpizar deja de ser director de fuerzas básicas tras 6 años en el puesto.|@lordpumas_oficial

"El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, Raúl Alpízar deja el cargo como director de fuerzas básicas de la institución. Reconocemos y agradecemos el trabajo y profesionalismo que entregó a esta institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. En breve se informará el nombre de la persona que asumirá la nueva etapa de la Dirección de Fuerzas Básicas de Pumas", informó el equipo a través de un boletín.

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El posible sustituto del director de Pumas

La UNAM informó que próximamente darán a conocer al nuevo director de fuerzas básicas y, entre los candidatos, hay uno que toma fuerza. En las últimas horas, el nombre de Juan Carlos Ortega ha tomado fuerza para ocupar dicho puesto.

Ortega tiene experiencia en trabajar con jóvenes, pues con anterioridad fue director de Selecciones Menores, etapa en la que se consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En su trayectoria también está ser entrenador del primer equipo de Chivas.

Jan Carlos también ha trabajado en otras instituciones, como lo son Tigres y Los Ángeles Galaxy de la MLS. Actualmente, es auxiliar técnico de los Gallos Blancos de Querétaro.