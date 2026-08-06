ÚLTIMA HORA: Se revela el equipo de Vinicius Jr. para las próximas temporadas

Vinicius Jr. generó interés en múltiples equipos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el futbolista brasileño fue claro sobre su futuro y renovó con el Real Madrid hasta 2032. El club madrileño hizo el anuncio oficial de la extensión contractual y reveló que el extremo estará vinculado con ellos hasta el 30 de junio de 2032.

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El Arsenal de la Premier League había mostrado interés en firmar a Vinicius Jr. para la próxima temporada del futbol inglés y el Real Madrid evitó su partida durante este verano con esta renovación. El brasileño estaba bajo contrato hasta junio de 2027 y podría haber elegido libremente a su próximo club dentro de seis meses.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Ahora, el ataque del equipo dirigido por José Mourinho es uno de los más peligrosos en el futbol español gracias a la presencia de Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim, Carlos Espí y el recién llegado Yan Diomandé. Además, la polivalencia de Jude Bellingham, Arda Guler y Bernardo Silva le da variantes al entrenador portugués para modificar su alineación conforme avance la campaña.

Vinicius Jr. seguirá su camino histórico con el Real Madrid

Vini Jr., de 26 años, llegó al conjunto merengue para la temporada 2018-19 y desde entonces se ha establecido como uno de los jugadores más importantes en la historia reciente. Entre su palmarés se encuentran tres Ligas de España, dos Champions League, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey.

De por vida, el futbolista nacido en São Gonçalo, Rio de Janeiro, el 12 de julio del 2000, ha jugado 375 partidos enfundado en el uniforme del Real Madrid entre la Liga Española, Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de España, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Durante ese lapso ha logrado marcar 128 goles.

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