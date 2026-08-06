Gigante de Europa se adelanta al Real Madrid y Barcelona por el fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora está llamado a ser el gran prospecto de la Selección Mexicana de cara al futuro. Con apenas 17 años ya suma títulos con el equipo nacional, además de haber disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las principales figuras. Su nivel despertó el interés de clubes gigantes de Europa como el Real Madrid y el Barcelona, pero un nuevo pretendiente se sumó a la lista y podría acelerar por su fichaje.

Diversos reportes señalan que el Real Madrid se viene fijando en Mora desde el Mundial Sub-20 que se jugó el año pasado en Chile, incluso su propio agente, Rafaela Pimenta, reconoció que el futbolista había sido vinculado al equipo de la capital española.

Barcelona tiene un vínculo más cercano con Mora, ya que en septiembre de 2024, el conjunto catalán lo invitó a viajar a España para conocer La Masía y entrenar en sus instalaciones. Para el Mundial Sub-20, los visores del Barça volvieron a seguirlo, aunque hasta la fecha no se han reportado ofertas formales por el jugador mexicano.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

PSG busca adelantarse al fichaje de Gilberto Mora

En las últimas horas, según reportes que llegan desde el diario Marca, el Paris Saint-Germain está elaborando una estrategia para fichar a Gilberto Mora próximamente. La misma fuente señala que el interés del conjunto francés ha crecido considerablemente en los últimos días y el mediocampista de la Selección Mexicana ya forma parte de los jugadores a seguir de cara al futuro.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, la información indica que el PSG tiene la intención de que Mora siga desarrollándose en Xolos de Tijuana y en la Liga BBVA MX, por lo que optarán por esperar al momento ideal para ejecutar el fichaje y, mientras tanto, que el jugador alcance la mayoría de edad para poder ser traspasado al futbol europeo.

No obstante, la estrategia del PSG es un tanto arriesgada. Si se demoran en el fichaje de Mora, equipos como el Real Madrid y Barcelona, además de otros, podrían tomar la delantera en su contratación. El proyecto actual del conjunto parisino es muy interesante, siendo liderado por Luis Enrique, un entrenador que podría explotar las mejores cualidades de Mora.

Gilberto Mora tiene una lista grande de pretendientes

Tras su actuación con México en el Mundial 2026, reportes recientes señalan que hasta 15 clubes europeos siguen al mediocampista de Xolos. Entre los interesados aparecen Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Bayern Múnich, PSG, Milan, Napoli y Ajax.

Sin embargo, algunos pretendientes ya dieron pasos más concretos. Borussia Dortmund, Benfica y Barcelona habrían realizado acercamientos con Rafaela Pimenta, representante del mexicano, mientras que Liverpool también habría establecido contacto para conocer las condiciones de una futura operación. Dortmund y Benfica ya habían sido señalados previamente como dos de los clubes mejor posicionados.

Por ahora, Mora continúa en Tijuana y deberá esperar hasta cumplir los 18 años, el próximo 14 de octubre, para poder concretar un traspaso internacional. El propio futbolista aseguró recientemente que deja su futuro en manos de su representante y permanece enfocado en Xolos.