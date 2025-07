¡Tensión en la F1! Podrían cancelarse dos carreras de esta temporada 2025

La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin, pero no sin un inesperado giro que amenaza con trastocar los planes de la organización. El presidente de la F1, Stefano Domenicali, ha reconocido públicamente que el conflicto creciente entre Israel e Irán podría alterar las dos últimas carreras del calendario, previstas en Catar y Abu Dabi.

Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, la incertidumbre que rodea a estos dos países cercanos a la zona de conflicto pone en jaque el cierre de temporada. Domenicali, conocido por su actitud cautelosa, explicó que la organización sigue de cerca la situación en Oriente Medio, manteniendo una comunicación constante con los responsables de ambos Grandes Premios.

¿Podría la F1 perder dos de sus grandes eventos?

Por ahora, no se han identificado amenazas directas para los eventos, pero la tensión en la región no puede ser ignorada. Especialmente después de que Irán atacara una base estadounidense a solo 30 kilómetros del Circuito de Losail en Catar, la preocupación ha aumentado. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Domenicali, el hecho de que se estén contemplando planes alternativos demuestra que la F1 no quiere dejar nada al azar.

“Estamos trabajando en alternativas, aunque esperamos que la situación se calme antes de diciembre. Pero sabemos que la seguridad es lo más importante, y no vamos a arriesgarla”, comentó Domenicali, dejando claro que, aunque las carreras de Catar y Abu Dabi siguen en el calendario, la organización no descarta la posibilidad de cambios en los próximos meses.

¿Qué implicaría cancelar las dos últimas carreras?

Las implicaciones logísticas y económicas de mover o cancelar estas dos carreras serían colosales. No solo se verían afectados los derechos televisivos y comerciales, sino que también los equipos tendrían que reorganizar sus planes de transporte y alojamiento. Domenicali admitió que la F1 está preparada para tomar decisiones rápidas, pero también reconoció que organizar un Gran Premio en apenas unos días es prácticamente inviable.

Además, aunque algunos circuitos europeos podrían reaccionar rápidamente, las fechas cercanas al invierno dificultan la posibilidad de que las carreras se trasladen al Viejo Continente. Las opciones son limitadas, y el tiempo se agota.