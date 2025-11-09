ÚLTIMO MOMENTO: Alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX

Cruz Azul y Pumas se ven las caras en el Estadio Cuauhtémoc en un compromiso por de más importante para el Club Universidad Nacional. No hay mañana para los pupilos de Efraín Juárez, sacan las tres unidades ante la Máquina Celeste y aseguran el décimo lugar o empatan o pierden y se despiden de la fase final del Torneo Apertura 2025.

Te puede interesar: Ex Real Madrid en la Liga MX, se despide esta Jornada 17 del futbol mexicano

Para este choque entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano, tanto Nicolás Larcamón como el antes mencionado Efraín Juárez van con lo mejor de su repertorio en busca de las tres unidades. La Máquina Celeste va 'obligada' a ganar si quiere el liderato general de la clasificación general tras el triunfo de los Tigres contra el Atlético San Luis.

Alineación de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Sánchez, Omar Campos, Willer Ditta y Jesús Orozco

Mediocampistas: Erik Lira, Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Alineación de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ruben Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Rodrigo López, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina y Adalberto Carrasquilla

Delanteros: José Juan Macías

Este compromiso será en el Estadio Cuauhtémoc tras la condición de que Cruz Azul no usara el Estadio Olímpico Universitario como local cuando jugara contra Universidad Nacional.