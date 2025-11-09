deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

ÚLTIMO MOMENTO: Alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX

La Máquina Celeste y el Club Universidad Nacional se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc en un partido vital para los pupilos de Efraín Juárez.

Cruz Azul vs Pumas
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Liga MX
Compartir

Cruz Azul y Pumas se ven las caras en el Estadio Cuauhtémoc en un compromiso por de más importante para el Club Universidad Nacional. No hay mañana para los pupilos de Efraín Juárez, sacan las tres unidades ante la Máquina Celeste y aseguran el décimo lugar o empatan o pierden y se despiden de la fase final del Torneo Apertura 2025.

Te puede interesar: Ex Real Madrid en la Liga MX, se despide esta Jornada 17 del futbol mexicano

Para este choque entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano, tanto Nicolás Larcamón como el antes mencionado Efraín Juárez van con lo mejor de su repertorio en busca de las tres unidades. La Máquina Celeste va 'obligada' a ganar si quiere el liderato general de la clasificación general tras el triunfo de los Tigres contra el Atlético San Luis.

Alineación de Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Jorge Sánchez, Omar Campos, Willer Ditta y Jesús Orozco
  • Mediocampistas: Erik Lira, Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y José Paradela
  • Delanteros: Gabriel Fernández

Alineación de Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ruben Duarte y Álvaro Angulo
  • Mediocampistas: Rodrigo López, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina y Adalberto Carrasquilla
  • Delanteros: José Juan Macías

Este compromiso será en el Estadio Cuauhtémoc tras la condición de que Cruz Azul no usara el Estadio Olímpico Universitario como local cuando jugara contra Universidad Nacional.

Cruz Azul
Pumas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

×
×