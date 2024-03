VIDEO: Aficionado reclama cara a cara a jugadores en la Bundesliga

La afición por un equipo y sus colores muchas veces no conoce de límites y ello fue evidente el sábado en la Jornada 24 de la Bundesliga. Después de ser aplastados en casa 0-6 por el Augsburg, los jugadores y cuerpo técnico del Darmstadt tuvieron que escuchar por espacio de más de un minuto a uno de sus ultras, quien les propinó un fuerte regaño a nivel de cancha. El equipo es último de la tabla en la máxima división del balompié alemán con tan solo 13 unidades y los seguidores comienzan a perder la paciencia.

El video que circula en redes sociales deja ver a un aficionado, curiosamente sin ningún tipo de indumentaria del Darmstadt, gritándole fuertemente a los miembros de la escuadra después de la dolorosa derrota. Mientras esto sucede, los jugadores y parte del cuerpo técnico simplemente permanecen parados escuchando atentamente, también se pueden escuchar algunos abucheos, que parecen ir dirigidos para el hombre y no tanto al conjunto.

Darmstadt logró volver a la Bundesliga a mediados de 2023 gracias a una victoria por la mínima frente al Magdeburgo en las fechas finales del campeonato. Lamentablemente para sus seguidores, los resultados no han sido los esperados y parece ser cuestión de tiempo para que se despidan. Han ganado únicamente dos veces en la presente campaña y ambas vinieron en jornadas consecutivas, de hecho, ya se habían impuesto al Augsburg. Están a cuatro unidades del Colonia, que se ubica en puestos de playoffs.

El Darmstadt es colista, a 12 puntos de la salvación y ayer perdieron 0-6 en casa.



Un hincha, cansado de la situación, entró al campo pidiendo explicaciones y actitud, hablando cara a cara con todos los jugadores y cuerpo técnico.



Por si fuera poco, el calendario non da respiro, toda vez que viajarán a Leipzig para intentar la hombrada en la fecha 25 del campeonato y luego recibirán al Bayern Múnich, equipo que les convirtió ocho la primera vez que se vieron las caras. El tiempo se agota y la paciencia de los seguidores ya no da para más, esperaron mucho tiempo para competir en Bundesliga y no están listos para caer de nueva cuenta.

Los ultras del Olympique de Lyon ya usaron esta fórmula

A inicios de septiembre del 2023, cuando el Olympique de Lyon se encontraba en puestos de descenso en la Ligue 1, uno de los ultras tomó un micrófono para hacer un reclamo dirigido a los jugadores a través del sonido local.

