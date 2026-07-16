El uniforme que utilizará Toluca en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El conjunto del Toluca presentó el pasado 8 de julio del 2026, el uniforme de local que utilizará para el Apertura 2026 y para el Clausura 2027.

El equipo del Chorizopower reveló en un comunicado que la playera rinde homenaje a una etapa exitosa del club, insipirada en la década de los noventas. Detallaron que el diseño revive la esencia de un equipo que trascendió por su caracter y espíritu competitivo.

"Este equipamiento rinde homenaje a una de las etapas más exitosas en la historia de la institución: el final de la década de los noventa. Inspirado en los uniformes que acompañaron a los Diablos durante aquella época de grandes conquistas, este nuevo diseño revive la esencia de un equipo que trascendió gracias a su carácter, su futbol ofensivo e inquebrantable espíritu competitivo".

La más linda del mundo 🤩 pic.twitter.com/11s0xSUGc6 — Toluca FC (@TolucaFC) July 9, 2026

El club detalló que el color del uniforme representa la pasión, entrega, enmarca el orgullo, esfuerzo y compromiso del equipo en cada partido.

"El rojo, símbolo de pasión y entrega, vuelve a ser protagónico; enmarca el orgullo y enfatiza el esfuerzo y compromiso que imprimen en cada partido. Características que han convertido al Toluca en una de las instituciones más respetadas y ganadoras".

Por último, cierran su comunicado con la siguiente frase:

"Hoy, el pasado inspira al presente.

Hoy, el legado vuelve a vestirse de rojo.

La pasión permanece, el orgullo se hereda y la grandeza se construye".

La fecha en la que Toluca usará su nueva playera

El primer partido del Toluca en el Apertura 2026 es contra Chivas el sábado 18 de julio de 2026 en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México. Juegan de visitante por lo que podrían jugar con su playera de local o de visitante pues al ser un uniforme totalmente rojo no se confunde con el uniforme del rebaño pero será una decisión que tome el equipo en los próximos días.

