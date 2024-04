Uriel Antuna le manda mensaje a Juan Escobar previo al Toluca vs Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se mide a los Diablos Rojos del Toluca en la última jornada del clausura 2024, en un partido en el que ambos equipos pueden terminar como líderes del certamen o en la zona de play in.

Te puede interesar:



Previo al duelo de este fin de semana en el Estadio Nemesio Diez, Uriel Antuna habló sobre lo especial que será el enfrentar a su ex compañero y capitán de Cruz Azul, el paraguayo Juan Escobar y de pasó confesó que será difícil para ambos esos duelos mano a mano frente al paraguayo por el hecho de conocerse.

“Creo que es un encuentro especial, un compañero (Juan Escobar) que le tengo mucho cariño, respeto por lo que representó en su momento cuando estuvo acá en Cruz Azul, en su momento nuestro capitán, así que respeto, admiración y más que eso al final de cuentas dentro del campo somos rivales, obvio con todo el respeto nunca voy a tratar de lastimar a ningún compañero, por lo que será competir sanamente. Ya se tendrá que ver al final del partido, se le desea lo mejor al compañero, son bonitos estos encuentros obviamente como él me conoce, yo también lo conozco. Entonces está parejo. Son bonitos encuentros, son los que le dan sabor a un partido así”, mencionó Uriel Antuna en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar:



Por otro lado, De cara al duelo de este fin de semana, Uriel Antuna aprovechó para hablar sobre el buen momento que vive su ex compañero en el Guadalajara y amigo, Alexis Vega, al que enfrentará este fin de semana en el cierre de la fase regular.

“Es un encuentro especial también por nuestros ex compañeros, obviamente Alexis (Vega) llevo muchos años de conocerlo, me da mucho gusto que está retomando su nivel, que está anotando goles, se ve que disfruta el fútbol de nuevo, se ve que le gusta estar en la ciudad, en el equipo, me da gusto por él que esté disfrutando y volviendo a anotar y disfrutar qué era lo que se le caracterizaba en el campo”, mencionó Antuna en entrevista para Azteca Deportes.