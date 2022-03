Uriel Antuna está de regreso | El Dictado

Una de las mejores noticias para el futbol mexicano es que el delantero de Cruz Azul ha vuelto a ser relevante en la Liga BBVA MX

Esta semana en la Concacaf Liga de Campeones vivimos una gran noticia, y no me refiero a la épica remontada de los Pumas, que verdaderamente fue fantástica. Me refiero al momento que atraviesa Uriel Antuna.

Es una gran noticia para el futbol mexicano porque Antuna dejó de ser el futbolista intrascendente que fue con la camiseta de las Chivas y comenzó a ser el que conocimos en sus primeros partidos con la Selección Mexicana .

Antuna ya juega constantemente al nivel que suele mostrar con el conjunto azteca, lo que es muy bueno porque se acerca la fecha FIFA definitiva, en donde México buscará el pase a Qatar 2022.

México se juega el todo por el todo para lograr su boleto a la Copa Mundial y aunque creo que lo conseguirá sin problema alguna, siempre será importante que Uriel Antuna esté en buen momento, porque México ha tenido muchos problemas de cara a la portería rival, y Antuna puede ser una gran opción para Gerardo Martino.