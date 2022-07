Uriel Antuna responde a los abucheos contra Cruz Azul

Uriel Antuna habló sobre la exigencia que vive Cruz Azul todos los días debido a su historia en el futbol mexicano, por lo que trabajan para responderle a la afición. La Máquina cayó en casa frente a Pachuca y este sábado visitará al Atlas, con tres puntos en lo que va del torneo.

El conjunto celeste buscará apagar los abucheos con los que terminó su encuentro la jornada anterior en el Estadio Azteca y responderle con los resultados a los aficionados celestes. Algunos de los abucheos fueron para el guardameta, Sebastián Jurado, quien cometió un error en la jornada 1 ante Tigres y pudo hacer algo más en la segunda anotación visitante en la derrota ante los Tuzos, por lo que su compañero Antuna salió en su defensa.

“Siempre hay exigencia en un club tan grande como Cruz Azul, siento que Jurado es excelente torneo, a veces así es el futbol y somos profesionales para aceptar las críticas. Él está fuerte, sabe que confíamos en él y la afición también cree en él, hay que tener pasciencia porque estamos para sumar a la institución”, comentó Uriel Antuna en conferencia de prensa.

Antuna llegó después de un paso desapercibido por el Guadalajara y en Cruz Azul ha encontrado una regularidad que lo ha ayudado a seguir en Selección Mexicana por lo que aunque no asegura estar en su mejor versión, trabaja día a día los colores celestes.

“Siempre trabajo para dar lo mejor y en el club donde esté. No se me dio de la mejor manera en otros clubes pero bueno, estoy en este club, he trabajado para darle mi mejor versión al club y al equipo, para sudar la camiseta, siempre voy a tratar de ayudar dentro y fuera del campo”.

Uriel Antuna habla sobre la falta de refuerzos

Por último, sobre la ausencia de refuerzos en la Máquina, Uriel Antuna mencionó que eso se lo dejan a la directiva y cuerpo técnico cementeros y en la mente sólo tienen sacar los tres puntos el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

“Pienso que eso lo está trabajando la directiva y el profe, estamos enfocados en nosotros, al 100, en cada uno de los compañeros, si llegan o no vamos a trabajar para sacr los resultados”, finalizó.