Usain Bolt quiere invertir en un equipo de la Fórmula E

El hombre más rápido de la historia, el jamaicano Usain Bolt, está en México con motivo del E-Prix de la CDMX de la Fórmula E. El ocho veces campeón olímpico se tuvo la oportunidad de conducir el auto Gen3 y quedó fascinado, al grado que aseguró que platicará con su equipo para analizar invertir en un equipo de la categoría eléctrica.

“Después de la experiencia que tuve, creo que me encantaría. Fue increíble estar en el auto y ver todo lo que involucra estar dentro de un monoplaza tan rápido. Hablaré con mi equipo y veremos si podemos apostar por alguna escudería”, dijo en conferencia de prensa.

Incluso, Bolt, un amante de todos los deportes, no descartó convertirse en piloto, tras sentir la adrenalina dentro del asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Si pueden hacer que quepa dentro del coche, realmente lo consideraría”, dijo entre bromas. “Soy una persona muy competitiva y no lo descartaría”.

Bolt describió que subirse aun auto de la Fórmula E ha significado una de las sensaciones más increíbles de su vida, pues no estaba preparado para la velocidad que hoy en día puede alcanzar un auto eléctrico.

“Inicialmente me sorprendí, porque no esperaba tanta potencia, pero para mí fue increíble, y si pudiera hacerlo otra vez, definitivamente iría más rápido”, reconoció el once veces campeón mundial en atletismo.

Bolt destaca la labor de un piloto de automovilismo

Bolt, finalmente destacó la labor de los pilotos de la Fórmula E, y aseguró que muchas veces la gente que lo ve desde afuera, no dimensiona lo que implica conducir un auto de este tipo.

“No sabes realmente lo que debes atravesar para realizar algún deporte. Es muy complicado, la velocidad, estar dentro del auto y controlarlo. Si frenas tarde pierdes el auto muy fácil, entonces creo que no estamos conscientes de la dificultad de las cosas cuando no las conocemos.”