¡Respira el Barcelona! Así va la tabla de La Liga de España tras la jornada 26
Getafe sorprendió en el úlltimo partido de la fecha y fue el Bernabeu para sacar las tres unidades ante el Real Madrid, Barcelona es líder por cuatro puntos.
El FC Barcelona vivió un lunes espectacular tras la derrota del Real Madrid a manos del Getafe. Con este sorpresivo resultado, el equipo blaugrana tiene cuatro unidades de ventaja en la tabla general ante su acérrimo rival y aunque faltan más de 10 jornadas para el final de temporada, ésta podría ser decisiva. Por otro lado, el Real Oviedo es el último lugar de la tabla y cada vez se ve más cerca de su descenso a la segunda división.
Un solitario gol al minuto 39 de Martin Satriano fue suficiente para darle la victoria al club azulón en el Bernabeu y poner otra vez a los pupilos de Álvaro Arbeloa a cuatro unidades de distancia del liderato. En el tema de competiciones europeas, Atlético de Madrid y Villarreal están en una pelea sumamente pareja por el tercer puesto, aunque ambos clubes estarían clasificados a la siguiente UEFA Champions League.
Tabla de La Liga tras 26 jornadas
FC Barcelona - PJ: 26 - PTS: 64
Real Madrid - PJ: 26 - PTS: 60
Atlético de Madrid - PJ: 26 - PTS: 51
Villarreal CF - PJ: 26 - PTS: 51
Real Betis - PJ: 26 - PTS: 43
Celta de Vigo - PJ: 26 - PTS: 40
RCD Espanyol - PJ: 26 - PTS: 36
Real Sociedad - PJ: 26 - PTS: 35
Athletic Club - PJ: 26 - PTS: 35
CA Osasuna - PJ: 26 - PTS: 33
Getafe CF - PJ: 26 - PTS: 32
Sevilla FC - PJ: 26 - PTS: 30
Girona FC - PJ: 26 - PTS: 30
Valencia CF - PJ: 26 - PTS: 29
Rayo Vallecano - PJ: 25 - PTS: 27
Deportivo Alavés - PJ: 26 - PTS: 27
Elche CF - PJ: 26 - PTS: 26
RCD Mallorca - PJ: 26 - PTS: 24
Levante UD - PJ: 26 - PTS: 21
Real Oviedo - PJ: 25 - PTS: 17
Finalmente, será el 10 de mayo cuando se lleve a cabo el Clásico Español de la segunda vuelta en el Nou Camp y ahí podria definirse el título. En caso de que siga la distancia de cuatro unidades, el conjunto merengue podría ponerse a una sola unidad del Barcelona, mientras que, el equipo de Hansi Flick podría asegurar el título en caso de vencer a los de la capital.