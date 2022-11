Gerardo Martino revela el secreto para vencer a Arabia Saudita

De cara al juego de la Selección Mexicana frente a Arabia Saudita, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos de Qatar 2022, el entrenador de México, Gerardo Martino, es consciente de que el combinado nacional aún depende de sí mismo para poder lograr avanzar en la Copa del Mundo.

“Es un partido decisivo porque define los equipos clasificados; sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia para clasificar”, dijo el ‘Tata’ en conferencia de prensa.

“No hay necesidad de excusas. Nosotros tenemos la necesidad de ganar un partido. Este grupo nunca puso excusas, a veces nos toca describir las realidades. Cuando uno dice que jugamos bien 60 minutos es porque lo hicimos. Nosotros tenemos que darle respuesta a todo el pueblo mexicano. Refugiarse en la excusa me parece mediocre”, agrega.

Ante la falta de gol, siendo la Selección Azteca uno de los equipos que no ha logrado marcar en el Mundial de Qatar, el estratega argentino dio una de las opciones que tiene el conjunto para poder tener oportunidades frente al arco del cuadro de Medio Oriente.

“Ante Arabia Saudita, los volantes y laterales deben de llegar más para generar peligro y tener más gente dentro del área. Quiero que el equipo tenga volumen de juego, como con Polonia. Debemos construir juego y de ahí que las jugadas terminen en gol.

“Hace 15 días metimos cuatro goles. ¿Es esto un argumento? No lo sé. Podemos generar 14 ocasiones y no marcar, hacer seis y marcar cuatro goles… a mí me ocupa que la construcción de juego se traduzca en ocasiones de gol. Eso sí, no me parece que haya que ser tan pesimistas en la falta de gol”, puntualizó.

México en el Mundial de Qatar 2022

Luego de dos partidos en la Copa del Mundo con sede en Qatar, la Selección Mexicana no ha podido hacer gol. Registrando un juego empatado frente a Polonia y una derrota ante Argentina, la escuadra de Gerardo Martino se ubica al fondo del Grupo C con un punto.

El panorama de México para avanzar a los Octavos de Final luego complicado. La Selección Azteca debe vencer a Arabia Saudita y caso de ganar por 4-0, asegura su puesto en la siguiente ronda.

El encuentro de la Selección Mexicana frente a Arabia Saudita, se disputa al mismo tiempo que el partido de Argentina frente a Polonia.

