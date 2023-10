Vamos a salir de esta situación jodida: Rodrigo Huescas sobre mala racha en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sigue sin salir de la mala racha en el Apertura 2023, con tan sólo 11 unidades en lo que va del torneo, los celestes tienen una tarea muy complicada para tratar de meterse a la ronda final en el cierre del certamen. Rodrigo Huescas habló en entrevista para Azteca Deportes sobre cómo se vive esta mala racha al interior del vestidor celeste y lo que hacen para tratar salir adelante.

“Más que nada es un momento complicado. Yo creo que ya todos sabemos que estamos dando una mala imagen, obviamente no es porque queramos, nosotros siempre hemos querido estar en lo más alto, a quién no le gustaría estar en los primeros lugares, calificar directo, pero sabemos que así es el fútbol y vienen tiempos de gloria, también hay tiempos jodidos y creemos que vamos a tocar la luz pronto, y queremos salir de esto de este momento, estamos en una posición que nadie quisiera estar, pero estamos trabajando para revertirlo”.

Te puede interesar: Rodrigo Huescas es feliz jugando como carrilero y compartir banda con Antuna

Por otro lado, el mediocampista menciona que en ocasiones se han cuestionado si es cuestión de suerte o no tienen una explicación de por qué no se les dan los resultados positivos cuando parece que lo futbolístico no es el problema.

“Creo que se ha sido la mayoría del torneo, a veces no te explicas por qué no ganamos. Jugamos como nunca perdemos como siempre, no nos está alcanzando, la realidad es esa que no nos está alcanzando, si no ganamos es por algo, así sean detallitos, algo hiciste mal, entonces no tienes de otra más que seguir trabajando, trabajar extra y si en la semana trabajaste hasta el doble y no te alcanzo, pues trabajar el triple, no dejarlo pasar si no seguir trabajando, creo que varios partidos los hemos jugado muy bien, yo me quedo con muchos partidos que he dicho y salgo y sales hasta contento pierdes pero te sales con ese sabor de sabes que entregue bien, hice muy buenas cosas en la semana, se plática lo que fue el partido, lo que pasó, porqué se perdió, esos detallitos son los que tenemos que procurar porque no sé si te has dado cuenta hemos perdido por simples detalles errores individuales más que por un tema colectivo”.

Te puede interesar: Santiago Giménez aconseja a los futbolistas de Cruz Azul tras la crisis en AP2023

Cruz Azul visita la Sultana del Norte este fin de semana y enfrentará a Tigres en una de sus últimas oportunidades por tratar de meterse a la fase final del futbol mexicano.