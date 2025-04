Vancouver Whitecaps vs Pumas: alineaciones confirmadas del partido de HOY martes 2 de abril de los cuartos de final ida de la Concachampions 2025

¡Tremendo partido! Vancouver Whitecaps se enfrenta vs los Pumas de la Universidad en el partido de ida en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup (Concachampions 2025), partido que se jugará en territorio canadiense en donde el conjunto Auriazul no ha tenido los mejores resultados pues aún no conoce el triunfo en ese territorio . Las alineaciones del partido ya están confirmadas y Azteca Deportes te las trae.

Sin embargo, desde la llegada de Efraín Juárez como nuevo entrenador de los universitarios, el equipo ha tenido un envión anímico y una notable mejora futbolística lo cual se ha visto reflejado en los resultados, pues en Concachampions pasó por encima del Alajualense en la Concachampions y en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ha obtenido dos triunfos de visitante que lo colocan en puestos de Play In.

Vancouver Whitecaps vs Pumas, alineaciones confirmadas del partido cuartos de final Concachampions 2025

Para el partido de los cuartos de final de ida entre los Vancouver Whitecaps vs Pumas de la Universidad los entrenadores Jesper Sørensen y Efraín Juárez mandarán a la cancha lo mejor que tienen disponible, por lo que veremos por parte de los Auriazules a grandes jugadores como Alex Padilla, Adalberto Carrasquilla e Ignacio Pusetto. A continuación te traemos las alineaciones confirmadas:

Alineación de Vancouver Whitecaps:



Portero : Yohei Takaoka

: Yohei Takaoka Defensas : Édier Ocampo, Ranko Veselinovic, Tristan Blackmon y Tate Johnson

: Édier Ocampo, Ranko Veselinovic, Tristan Blackmon y Tate Johnson Mediocampistas : Sebastian Berhalter, Ralph Priso y Jean-Claude Ngando

: Sebastian Berhalter, Ralph Priso y Jean-Claude Ngando Delanteros: Pedro Vite, Ali Ahmed y Brian White

Alineación de Pumas:



Portero : Alex Padilla

: Alex Padilla Defensas : Santiago Trigos, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo y Lisandro Magallán

: Santiago Trigos, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo y Lisandro Magallán Mediocampistas : Robert Ergas, Adalberto Carrasquilla, José Caicedo y Piero Quispe

: Robert Ergas, Adalberto Carrasquilla, José Caicedo y Piero Quispe Delantero: Guillermo Martínez

Vancouver Whitecaps, fecha y horario del partido, cuartos de final ida de la Concachampions 2025

El partido de ida de los cuartos de final de ida de la Concacaf Champions Cup (Concachampions 2025) entre Vancouver Whitecaps y los Pumas, se disputará este miércoles 2 de abril en punto de las 7:30 pm tiempo del centro de México.