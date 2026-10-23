Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster superan la báscula antes de disputar el título mundial superpluma

Emanuel 'Vaquero' Navarrete y O'Shaquie Foster se verán las caras sobre el cuadrilátero este sábado 24 de octubre cuando se enfrente en una pelea donde el mexicano pondrá en juego sus cinturones de campeón de peso superpluma en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, pero antes han tenido que superar una última prueba: la báscula.

Te puede interesar: "Sangre, sudor y corazón": La contundente advertencia que hizo el Vaquero Navarrete antes de su pelea con O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete y O'Shaquie Foster superan la báscula

Vaquero Navarrete pondrá en juego los cinturones que lo acreditan como campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y buscará agregar a su colección la presea del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que está en manos de Foster.

Ambos boxeadores subieron a la báscula este viernes 23 de octubre y cumplieron con lo necesario para verse las caras en el cuadrilátero.

El Vaquero Navarrete marcó las 130 libras exactas que estipula el reglamento, mientras que Foster detuvo la báscula en las 129.8 libras con lo que queda todo listo para el gran combate en el que estarán en juego tres títulos de campeones del mundo de los pesos superpluma.

Vaquero Navarrete - 130 libras

O'Shaquie Foster - 129.8 libras

Como ya es una costumbre, Box Azteca tiene en su pantalla las mejores peleas disponibles. En este caso, un duelo donde se decidirá al total monarca del Peso Super Pluma, podrá observarse en la pantalla de Azteca 7 en punto de las 23:00 horas. Además se recuerda que la misma pelea puede verse completamente EN VIVO en el sitio web o en la aplicación de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster; dónde ver EN VIVO y GRATIS la función de Box Azteca