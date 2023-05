Surge advertencia de Vasyl Lomachenko hacia Devin Haney por el empujón que le propinó

Devin Haney tomó la decisión el viernes de empujar al ex campeón en peso pluma, superpluma y ligero, además campeón olímpico en dos ediciones y soldado en combate por Ucrania, Vasyl Lomachenko, lo que orilló al europeo a lanzar una advertencia tras ser agredido por Haney rumbo a su pelea de este sábado 20 de mayo en Las Vegas.

AQUÍ PODRÁS VER EN VIVO HANEY VS LOMACHENKO

Devin Haney, de 24 años defenderá en Las Vegas sus títulos de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, pero sobre todo tendrá que darle sustento a sus palabras y acciones en las que destaca haber empujado a Loma y haber dicho que lo retirará.

Tendrá 12 rounds para enfrentarse a un Lomachenko que dentro de su serenidad, ya lanzó una advertencia a Haney.

Las amenazas de Lomachenko tras ser empujado por Haney

“Ya es mío, ya es mío. Ya sentí su poder y no es nada. Me empujó porque está asustado. Ahora lo vi, vi el miedo al cien por ciento. No sé por qué hizo eso. Si quiere pelear que lo haga en el ring y haga un trabajo limpio. Él estuvo hablando que yo peleo sucio, pero ahora él es quien quiere pelear sucio”.

Te podría interesar: DEVIN HANEY DICE SER EL MEJOR BOXEADOR DEL MUNDO

“Él piensa que pelea sucio, porque yo me meto al terreno corto, trabajo y trabajo en el terreno corto, por eso dice eso. Para él quizá eso sea pelear sucio y está preocupado y que sabe que será muy difícil para él”.

Devin Haney justifica su agresión

“Tardó mucho tiempo en llegar, fueron cuatro años. Siempre soñé con encararme con él y llegó el momento. Esto es solo el comienzo, ¿viste lo fácil que lo empujé?. Lomachenko es un hombre pequeño y voy a imponer mi voluntad sobre él”.

El perfil de Lomachenko

Nombre: Vasyl Anatoliyovich Lomachenko

Nacionalidad: Ucraniano

Edad: 35 años

Te podría interesar: CANELO AFIRMA QUE EN PRÓXIMOS DÍAS TENDRÍA INFORMACIÓN SOBRE SU SIGUIENTE PELEA

Peso: ligero

Debut: 2013-10-12

Récord: 17 (11 KOs)- 2

El perfil de Devin Haney

Nombre: Devin Miles Haney

Nacionalidad: estadounidense

Edad: 24 años

Peso: ligero

Debut: 2015-12-11

Récord: 29 (15 KOs)

*Campeón FIB, AMB, OMB, CMB