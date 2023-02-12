Ve el Super Bowl LVII EN VIVO por TV Azteca

Estamos a unas cuantas horas de que inicie el partido del Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. El partido se disputará en el estadio State Farm. El medio tiempo tendrá de encargada a Rihanna. La cantante tendrá un total de 21 minutos para poder armar su escenario, hacer el show y poder desarmar todo dentro del terreno de juego.

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Dentro de los protagonistas se encuentran Patrick Mahomes y Jalen Hurts. Los dos quarterback tendrán la responsabilidad de llevar a su equipo a la victoria. En el caso de Patrick Mahomes, va a disputar su tercer Super Bowl. El primero que pudo jugar y que logró ganar fue en el año 2020. Se enfrentaron a San Francisco 49ers y lograron romper la sequía de 50 años sin ganar un anillo. El partido terminó 31 a 20 para los Kansas City Chiefs.

Al año siguiente perdió ante un Tampa Bay comandado por Tom Brady. El partido quedó 31-9.

Por otra parte, Jalen Hurts disputará su primer Super Bowl y llega tras haber hecho una gran actuación en la temporada. Hurts pasó para 3.701 yardas y dio 22 anotaciones. Philadelphia Eagles mantuvo una racha de ocho partidos invicto.

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¿Dónde ver el partido?

Como ya es tradición, podrás seguir el partido totalmente en VIVO por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7. Tendrás la narración, análisis y toda la cobertura de Enrique Garay, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Inés Sanz, Pablo de Rubens, Eduardo Ruiz, Andy Sola y Renata Ibarrarán.

¿A qué hora?

No te pierdas del mejor análisis y de cada detalle del Super Bowl LVII, prepárate con la transmisión pues empezará desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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