“Tienen que aprender de las consecuencias”: Paunovic se pronuncia por caso del ‘Piojo’ Alvarado

Veljko Paunovic, ténico del conjunto de Tigres, ha pedido un castigo ejemplar para Roberto ‘Piojo’ Alvarado tras el incidente ocurrido en Verde Valle, donde el jugador de Chivas lanzó un petardo en la sala de prensa este pasado jueves.

Las cualidades de Fernando Gago como entrenador en Chivas

En una conferencia de prensa, el estratega serbio, quien dirigió al Piojo en Guadalajara, dejó clara su postura: “No quiero ser un policía, no busco a quién castigar o qué está mal o bien. Siempre he respetado la consciencia de los jugadores jóvenes, que son traviesos, tienen derecho a equivocarse, pero pedir perdón no es suficiente. Tienen que aprender de las consecuencias”, dijo Paunovic enfatizando la importancia de la disciplina y el respeto en el futbol profesional.

Paunovic considera un acto irresponsable del Piojo

La acción del Piojo Alvarado ha generado una gran polémica en el mundo del futbol mexicano. El jugador no solo puso en riesgo la integridad física de los periodistas presentes, sino pudo dañar equipos de grabación y fotografía.

Hasta el momento, el Club Deportivo Guadalajara no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. Se espera que en las próximas horas emita un comunicado al respecto y determine las sanciones que se aplicarán al Piojo Alvarado.

Chivas: Un ciclo de indisciplina que no termina

El Rebaño Sagrado vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus logros deportivos, sino por los constantes actos de indisciplina de sus jugadores. Desde el caso de Dieter Villalpando en 2020 hasta la reciente broma del Piojo Alvarado, los futbolistas rojiblancos parecen no aprender de sus errores. A pesar de las sanciones y las promesas de cambio, la historia se repite una y otra vez, poniendo en duda la profesionalidad del plantel y generando una gran frustración entre la afición.

Como ejemplo tenemos la del 21 de agosto de 2022, Alexis Vega subió a sus redes sociales un video donde se le ve a él y a su entonces compañero, Uriel Antuna, en su fiesta de cumpleaños tomando una bebida alcohólica. Debido a la entonces pandemia, la afición y la directiva no se tomó nada bien este suceso y los dos terminaron siendo sancionados tanto económicamente como futbolísticamente ya que fueron separados indefinidamente del plantel.

Para terminar, la noche del 1 de octubre del 2023, los jugadores Alexis Vega, Christian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del plantel debido a que oficialmente según el club, rompieron el reglamento interno, pero, se habla mucho de que este incidente se trató de que los futbolistas metieron invitadas al hotel sin autorización previa.