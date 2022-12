“Vencer a América sería una gran motivación” - Ulises Rivas

Continúan las acciones en el certamen amistoso Copa Por México, en donde los Pumas se la UNAM se preparan para afrontar su tercer compromiso de este torneo de pretemporada cuando se midan a las águilas del América sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario el viernes 23 de diciembre a las 7 pm.

Fotografía: Pumas MX

En conferencia de prensa, el mediocampista Ulises Rivas, declaró que el cariño por Santos Laguna, su escuadra de procedencia, siempre estará presente, aunque reiteró su felicidad por ser parte de los auriazules.

“Todos tienen sus cosas especiales y lindas, Santos es donde estuve toda mi vida y lo voy a llevar siempre en el corazón, pero al llegar a Pumas, todo se han portado bastante bien conmigo y estoy muy contento de estar acá.”

Posteriormente, el nuevo refuerzo felino señaló sentirse emocionado por jugar su primer Clásico Capitalino enfundado en la indumentaria de los Pumas, agregando que el poder conseguir una victoria ante los azulcremas, su primera en el torneo, les genera una gran motivación, además de comentar que seguirán experimentando mientras sean partidos amistosos.

“El equipo está con mucha ilusión, contra América tenemos una prueba bastante bonita, será mi primer partido contra ellos vistiendo la camiseta de Pumas, estoy muy contento por ello y lo que quiero es dar un buen partido.”

“Sin duda es una motivación, ante América vamos a salir a buscar esa victoria, queremos llegar de la mejor manera al primer partido de la temporada regular, pero siguen siendo partidos de preparación, vamos a seguir tomando riesgos, a adaptarnos al juego que nos está pidiendo Rafa, pero lo más importante es irnos con ese buen sentir durante el partido.”

Por último, Rivas afirmó sentirse sorprendido de lo fácil que le resultó adaptarse a la escuadra del Pedregal, agradeciendo el recibimiento por parte de sus compañeros.

“Mi adaptación ha sido muy sencilla, como es mi primer equipo fuera de Santos me esperaba algo más complicado, pero la verdad es que mis compañeros me han arropado bastante bien y yo creo que eso es lo que me ha ayudado.”