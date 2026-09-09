La venganza de Cruz Azul con River Plate por el interés por Ditta: ¿Le quita una estrella?

Así como en su momento River Plate quiso llevarse a Willer Ditta, también pudo darse lo contrario. Ahora la historia podría tener un nuevo capítulo con un movimiento desde Argentina hacia México, justo cuando Cruz Azul analiza alternativas para fortalecer su plantilla y “el Millonario” atraviesa una etapa de reacomodamiento.

Cruz Azul busca refuerzos y habría pensado en un futbolista de River como principal opción. Se trata de Sebastián Driussi, delantero que ya había sido seguido por el conjunto cementero en el pasado y que nuevamente aparece en el radar de La Máquina.

|MEXSPORT

El titular de River Plate que Cruz Azul quería

Sebastián Driussi mantiene un lugar importante dentro del plantel de River Plate. El delantero tiene contrato con el conjunto argentino hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que cualquier transferencia dependería de un acuerdo entre los clubes y de la decisión del propio futbolista.

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Cruz Azul ya había seguido de cerca al atacante en 2025, cuando River negociaba su regreso desde Austin FC. En aquella oportunidad hubo sondeos, pero Driussi eligió volver al club donde comenzó su carrera profesional.

Sebastián Driussi es la figura de River que no estará frente a Monterrey.|River Plate

Actualmente, el delantero tendría decidido permanecer en River y trabajar bajo las órdenes de Leonardo Ponzio. Las lesiones le quitaron continuidad durante algunos periodos, pero se espera que siga mejorando.

¿Cruz Azul hará el fichaje del futbolista de River?

Por el momento, todo apunta a que será complicado. Cruz Azul volvió a mostrar interés por Driussi, pero todavía no existe una propuesta concreta que haya avanzado hacia una negociación formal.

Huiqui quiere 2 refuerzos más para complementar el plantel.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Qué había pasado con Willer Ditta y River Plate?

La situación de Willer Ditta fue diferente. River Plate presentó una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el defensor colombiano, pero Cruz Azul pretendía alrededor de 9 millones de dólares. La diferencia económica hizo que se cayera.

Además, la Máquina decidió retener al zaguero por motivos deportivos. Sin embargo, ahora surgió interés desde Emiratos Árabes Unidos por el futbolista. El Shabab Al-Ahli habría mostrado intención de contratarlo.

Así, mientras River mantiene su interés por algunos futbolistas de Cruz Azul y el club mexicano observa nuevamente a Driussi, todavía no existe una operación concreta entre el equipo argentino y La Máquina de Joel Huiqui.

