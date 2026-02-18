Club Brujas 3-3 Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los playoffs en la UEFA Champions League 2025/26; marcador online

Este miércoles 18 de febrero del 2026, continua la actividad de los juegos de playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 y uno de los partidos más llamativos del día es el Club Brujas vs Atlético de Madrid.

Es el encuentro de ida y los dos equipos buscaran tomar ventaja en la serie, por lo que buscarán tener a los mejores elementos disponibles en el terreno de juego ya con miras a la siguiente ronda del torneo.

Horario y dónde mirar en vivo el resultado del Brujas vs Atlético de Madrid

El Club Brujas vs Atlético de Madrid arranca en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Jan Breydel.

El partido promete muchas emociones, Brujas llega de quedar en el lugar 19 de la tabla con 10 puntos conseguidos. Mientras que, Atlético de Madrid terminó en el lugar 14 de la tabla con 13 puntos conseguidos.

Hora: 14:00 pm

Dónde seguir el resultado en vivo: Azteca Deportes

¿Jugará Obed Vargas?

Obed Vargas podría hacer su debut en Champions League al estar convocado para el encuentro ante Brujas. El mediocampista no sale de titular pero se encuentra en la banca por lo que podría recibir minutos en lo que sería su primer partido en la Liga de Campeones de Europa.

La alineación con la que sale el Atlético de Madrid es:

Portero: Oblak

Defensas: Ruggeri, Hancko, Pubill y Molina

Mediocampistas: Lookman, Llorente, Koke y Simeone

Delantero: Griezmann y Álvarez