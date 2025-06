EN VIVO y GRATIS el México vs Arabia Saudita de la Copa Oro 2025 con Christian Martinoli y Luis García reaccionando al partido

Este sábado 28 de junio del 2025, se enfrentan México vs Arabia Saudita en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025 . El encuentro se jugará en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona, en punto de las 20:15 horas tiempo del centro de México.

Un partido muy llamativo que ambos equipos buscarán ganar para avanzar a la semifinales. Manteniendo la nueva tradición, podrás disfrutar del México vs Arabia Saudita EN VIVO y GRATIS con Christian Martinoli y Luis García reaccionando al juego.

Los Mejores Momentos de Christian Martinoli y el Doctor Luis García

EN VIVO y GRATIS el México vs Arabia Saudita con Christian Martinoli y Luis García

El encuentro de México vs Arabia Saudita, lo podrás disfrutar con Christian Martinoli y Luis García reaccionando al partido sin censura y disfrutando como si estuvieras con ellos desde la comodidad de tu casa. Las transmisión la podrás ver la App y Sitio Web de TV Azteca Deportes y en el canal de YouTube de Luis García.

Así llega México y Arabia Saudita

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrentará a Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, buscando defender su título de 2023. México lideró el Grupo A con un invicto de dos victorias (3-2 vs República Dominicana y 2-0 vs Surinam) y un empate (0-0 vs Costa Rica), sumando siete puntos.

El equipo ha mostrado falta de contundencia, con dudas en su funcionamiento ofensivo, como lo evidenció el empate sin goles ante Costa Rica.

Hoy vuelven los Vasco Boys tratando de evitar que les apliquen: “la turca que la mía es árabe”. Un servicio más otorgado gracias a la generosidad del Dr @GarciaPosti y su canal de YouTube. pic.twitter.com/wPJLBDIJvj — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) June 28, 2025

Por otra parte, Arabia Saudita, selección invitada por la CONCACAF, clasificó como segunda del Grupo D con cuatro puntos: una victoria (1-0 vs Haití), un empate (1-1 vs Trinidad y Tobago) y una derrota (0-1 vs Estados Unidos).

Será la primera vez que se enfrenten ambos equipos en duelo directo, se han visto la cara en seis ocasiones en las que México ha ganado cindo y han tenido un empate, incluyendo un 2-1 en el Mundial de Qatar 2022 (goles de Henry Martín y Luis Chávez).