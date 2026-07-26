Tigres vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 25 de julio, partido de la Jornada 2 del Apertura 2026; marcador online

Este sábado 25 de julio del 2026, sigue la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los últimos encuentros del día es el Tigres vs Atlético de San Luis.

El encuentro se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Volcán.

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL ENCUENTRO DE TIGRES VS ATLÉTICO DE SAN LUIS JORNADA 2 DEL APERTURA 2026

Así puedes ver el Tigres vs Alético de San Luis EN VIVO y GRATIS

El partido de Tigres vs Atlético de San Luis lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro va a tener la narración el análisis de Rosique, Omar Villarreal, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Tigres y Atlético de San Luis

Tigres llega a la segunda jornada luego de perder 1-3 como visitante ante Xolos de Tijuana. Ozziel Herrera anotó el gol felino, pero el equipo sufrió la expulsión de Rodrigo “Búfalo” Aguirre por lo que no podrá contar con él para la Jornada 2. Llega al fondo de la tabla y busca su primera victoria del torneo.

Por otra parte, Atlético de San Luis perdió en la primera jornada 2-3 en casa ante Cruz Azul. Los potosinos se adelantaron 2-0 pero la Máquina remontó con gol de Gabriel Fernández (penal) y doblete de Jeremy Márquez (incluido uno en tiempo añadido). De igual forma, se ubica en el último lugar de la tabla.