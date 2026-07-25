Ver GRATIS y EN VIVO el partido Atlante vs América de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Duelo imperdible! Después de varios años de ausencia, Atlante hace su esperado regreso a la Liga BBVA MX para enfrentar al peligroso América en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, el cual podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.

En duelo que se celebrará en el mítico Estadio Banorte, el conjunto dirigido por Miguel "Piojo" Herrera, buscará su primer triunfo del certamen luego de una dolorosa derrota en la fecha inicial ante el Necaxa, en donde después de adelantarse en el marcador, perdió la ventaja en los últimos minutos del cotejo.

Por su parte, las Águilas que ahora son dirigidas por Guillermo Almada, ganaron por la mínima ante los Gallos Blancos del Querétaro con un gol de último minuto por parte de Isaías Violante, jugador que busca tener más protagonismo en este torneo en donde los Azulcremas aún no han anunciado refuerzos.

Atlante vs América, cómo ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El partido entre Atlante vs América de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis este viernes 24 de julio en punto de las 8:50 pm del centro de México a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores que existen en el país.

Atlante vs América:

