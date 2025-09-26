deportes
Ver gratis y en vivo Puebla vs Chivas de Guadalajara, partido de la Jornada 11 del Apertura de la Liga BBVA MX

Puebla tiene la misión de vencer en casa a un cuadro de Chivas que llega nuevamente con bajas en su equipo, pero con la idea de ligar otra victoria en el torneo mexicano.

Puebla Chivas Liga MX Jornada 11
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
La Liga MX arranca la Jornada 11 este sábado 26 de septiembre, y presenta en la cartelera el duelo de Puebla en contra de las Chivas, duelo que seguro será interesante, exigente y de presión desde que ruede el balón. El juego que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, enfrenta a equipos con intereses distintos en la competencia, pero en común lucharán por los tres puntos.

Los camoteros buscan defender su casa, emprender un cierre de torneo interesante ante Chivas y dejar el fondo de la tabla.

Chivas con muchas bajas pero viniendo de victoria y viendo en el horizonte chances de puestos de Liguilla, saldrán a embestir al equipo de Hernán Cristante en juego de la Jornada 11.

¿Dónde ver Puebla vs Chivas, partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

El partido de la Jornada 11, entre el conjunto de Puebla y las Chivas, lo podrás ver EN VIVO desde las 8:50 PM, en Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Lugar que ocupa Puebla y Chivas en el Apertura 2025

Chivas está en el sitio 11 del torneo con 11 puntos, luego de tres victorias, dos derrotas y cinco empates.

No contarán con Javier Hernández, Alan Mozo, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Daniel Aguirre por lesión y Hugo Camberos y Yael Padilla por estar con selección Sub 20, que están por arrancar en el Mundial Sub 20.

Por el Puebla están en el fondo, con una victoria y dos empatas y siete derrotas, logrando solo cinco puntos.

