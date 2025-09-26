Ver gratis y en vivo Puebla vs Chivas de Guadalajara, partido de la Jornada 11 del Apertura de la Liga BBVA MX

La Liga MX arranca la Jornada 11 este sábado 26 de septiembre, y presenta en la cartelera el duelo de Puebla en contra de las Chivas, duelo que seguro será interesante, exigente y de presión desde que ruede el balón. El juego que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, enfrenta a equipos con intereses distintos en la competencia, pero en común lucharán por los tres puntos.

Los camoteros buscan defender su casa, emprender un cierre de torneo interesante ante Chivas y dejar el fondo de la tabla.

Chivas con muchas bajas pero viniendo de victoria y viendo en el horizonte chances de puestos de Liguilla, saldrán a embestir al equipo de Hernán Cristante en juego de la Jornada 11.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDOOO! ⚪️🔴



⚔️ ¡A DEJARLO TODO POR ESOS 3️⃣ PUNTOS EN EL CUAUHTÉMOC! 🔥 pic.twitter.com/0vR6RAjv4G — CHIVAS (@Chivas) September 26, 2025

¿Dónde ver Puebla vs Chivas, partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

El partido de la Jornada 11, entre el conjunto de Puebla y las Chivas, lo podrás ver EN VIVO desde las 8:50 PM, en Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Lugar que ocupa Puebla y Chivas en el Apertura 2025

Chivas está en el sitio 11 del torneo con 11 puntos, luego de tres victorias, dos derrotas y cinco empates.

No contarán con Javier Hernández, Alan Mozo, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Daniel Aguirre por lesión y Hugo Camberos y Yael Padilla por estar con selección Sub 20, que están por arrancar en el Mundial Sub 20.

Por el Puebla están en el fondo, con una victoria y dos empatas y siete derrotas, logrando solo cinco puntos.