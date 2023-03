Ver gratis Mazatlán vs Necaxa EN VIVO | Clausura 2023

Hay Viernes Botanero y en el segundo platillo, no te pierdas comletamente gratis el Mazatlán vs Necaxa, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, al terminar el Atlas vs Puebla, con los mejores narradores del mundo mundial.

VE GRATIS MAZATLÁN VS NECAXA EN VIVO GRATIS

¿Cómo llegan Mazatlán y Necaxa a la Jornada 12 del Clausura 2023?

Los Cañoneros buscarán su segundo triunfo del certamen y también en su casa, este viernes cuando enfrenten al Necaxa, pues la última vez que estuvieron como locales derrotaron al Cruz Azul del ‘Tuca’ Ferretti; y así esperan salir del último lugar de la Tabla General, con cuatro puntos.

Te puede interesar: El complicado calendario de los Pumas en lo que resta del Clausura 2023

Por su parte, los Rayos, tampoco ha caminado como hubiera esperado con Andrés Lillini. Son decimoquintos en el Clausura 2023, con nueve unidades, gracias a un par de victorias, tres empates y seis derrotas, pero una victoria los metería de lleno a la pelea por los lugares en el Repechaje del futbol mexicano.