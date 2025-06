Giro de Italia 2025: Ver GRATIS y EN VIVO a Isaac del Toro en la etapa 21 HOY domingo 1 de junio

Este domingo 1 de junio se llevará a cabo la Etapa 21 del Giro de Italia 2025, en donde el ciclista mexicano Isaac del Toro terminará su participación portando la Maglia blanca.

La etapa 21 del Giro de Italia se realiza en Roma, con un recorrido de 143 kilómetros y un perfil completamente llano, con un desnivel acumulado de apenas 600 metros, lo que la convierte en una etapa ideal para un final al sprint. La etapa comienza en la Ciudad del Vaticano, un punto de salida simbólico y especial, termina en el centro de Roma.

La transmisión de la Etapa 21 del Giro de Italia 2025 lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través del sitio web de aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

