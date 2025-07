Borrón y cuenta nueva: Todos van a querer ver a Pumas en el Apertura 2025

A pesar de que Pumas no ha podido sumar puntos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el Club Universidad Nacional puede ilusionarse con poder levantar un título luego de 14 años. Los juegos perdidos contra Santos Laguna y Pachuca en las primeras dos fechas del campeonato, no han reflejado la realidad del equipo en resultados en los que Rodrigo Parra fue el culpable de las derrotas. El portero de 17 años de edad no supo aprovechar sus oportunidades y si bien de los errores se aprende, el juvenil ahora tiene a un maestro en el arco para aprenderle.

Keylor Navas, un fichaje de talla MUNDIAL en Pumas

La llegada de Keylor Navas para defender la portería de Pumas genera grandes expectativas y no solo en los aficionados de Pumas. El arquero multicampeón con el Real Madrid y Paris Saint-Germain genera un revuelo a la altura de los fichajes de Sergio Ramos con Monterrey o James Rodríguez con León. Todos van a querer ver al equipo del Pedregal por tener a una estrella del futbol internacional bajo los tres palos. Sumado a eso, no olvidemos la llegada de la leyenda del Arsenal, Aaron Ramsey, quien va a aportar su experiencia en el mediocampo junto a Adalberto Carrasquilla, panameño que ya ha demostrado su calidad en el terreno de juego.

Y es que en el partido ante los ‘Tuzos’, Pumas hizo un buen partido. El equipo de la UNAM no se vio mal en la cancha e incluso, fue dominador durante varias partes del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario. Los refuerzos respondieron. Álvaro Angulo dijo presente e hizo gol en su debut en un compromiso en el que Pedro Vite también tuvo sus primeros minutos en la Liga BBVA MX.

Lo único que le faltaba a los Pumas era un buen portero. La salida inesperada de Alex Padilla para volver al Athletic Club de Bilbao fue el detonante del debut precipitado de Rodrigo Parra en el arco. Para terminar de armar el proyecto de Efraín Juárez, al equipo del Pedregal le hace falta un delantero. Alguien que pueda acompañar o servir de suplente de Guillermo Martínez y que pueda aprovechar los servicios de los creadores en mediocampo para poder definir.

Todos van a querer ver a Pumas

En fin, la victoria en la Jornada 3 ante Querétaro en el Estadio Corregidora luce obligada. Si en el Club Universidad Nacional se adapta todo el plantel, el equipo es serio candidato para pelear por un título, ese que se anhela desde hace 14 años para poder limpiar las vitrinas que llevan más de una década llenas de polvo y si, los refuerzos de renombre son parte importante para que la afición de pueda volver a ilusionar. A partir de la Fecha 3, los ojos de todos los aficionados a la Liga BBVA MX estarán sobre Pumas. Y aquellos que critican a Keylor Navas o Aaron Ramsey por sus edades, solo demuestran la envidia que les genera que un equipo sin gran poder adquisitivo pueda llevar a grandes estrellas a sus filas.

