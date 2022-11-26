México vs Argentina EN VIVO partido del 26 de noviembre Qatar 2022 por TV Azteca
Es hoy; México se mide ante Argentina en un partido de vida o muerte para ambas escuadras, y tú lo podrás disfrutar por TV Azteca, en el Canal del Mundial
Llegó el día del México vs Argentina. Duelo vital para la Selección Mexicana, que busca hacer historia en Qatar 2022, y clasificarse al quinto partido; pero la tarea será duelo por duelo y primero tienen que vencer a la Albiceleste de Lionel Messi.
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El conjunto de Lionel Scaloni, nunca se imaginó llegar a este encuentro sin puntos, luego de caer ante Arabia Saudita en una de las sorpresa en lo que va en el Mundial; por su parte los del 'Tata' Martino arriban con una unidad, tras empatar con Polonia, y un triunfo los pondría a soñar con meterse a los Octavos de Final.
¿Horario y dónde ver México vs Argentina EN VIVO? | Mundial Qatar 2022
No te pierdas este partido de vida o muerte entre México y Argentina, por El Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de nuestro país), y el encuentro desde las 13:00 HRS; claro, con el mejor de narradores del mundo mundial.