México vs Argentina EN VIVO partido del 26 de noviembre Qatar 2022 por TV Azteca

Llegó el día del México vs Argentina. Duelo vital para la Selección Mexicana, que busca hacer historia en Qatar 2022, y clasificarse al quinto partido; pero la tarea será duelo por duelo y primero tienen que vencer a la Albiceleste de Lionel Messi.

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El conjunto de Lionel Scaloni, nunca se imaginó llegar a este encuentro sin puntos, luego de caer ante Arabia Saudita en una de las sorpresa en lo que va en el Mundial; por su parte los del 'Tata' Martino arriban con una unidad, tras empatar con Polonia, y un triunfo los pondría a soñar con meterse a los Octavos de Final.

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No te pierdas este partido de vida o muerte entre México y Argentina, por El Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de nuestro país), y el encuentro desde las 13:00 HRS; claro, con el mejor de narradores del mundo mundial.