La verdad de Vaquero Navarrete sobre la pelea ante Óscar Valdez

El boxeador Emanuel Vaquero Navarrete tiene en próximos días, un desafío midiéndose ante Liam Wilson, pleito que llegó ante la cancelación por lesión del también mexicano, Óscar Valdez.

Vaquero Navarrete, de 28 años de edad, busca en este pleito, hacerse del título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en Arizona, para lograr una hazaña, al ser el décimo pugilista azteca en ser monarca en 10 diferentes divisiones.

Enfrente tendrá a un Liam Wilson, oriundo de Australia, pero que se preparó por ocho semanas en Washington a un alto nivel, para hacer tropezar al mexicano que se encontró en su camino con este peleador del cual se sabe poco en solo 12 peleas como profesional, en las que ha perdido una por nocaut.

Getty SAN DIEGO, CALIFORNIA - AUGUST 20: Emanuel Navarrete enters the arena prior to his fight against Eduardo Baez during their 12 round bout at Pechanga Arena on August 20, 2022 in San Diego, California. (Photo by Michael Owens/Getty Images)

Vaquero Navarrete ya había firmado pelea ante Óscar Valdez

El Vaquero Navarrete toma con toda seriedad este duelo, sabiendo que su rival es más alto, con alcance y con estilo olímpico, aunque tenía mucho mejor conocimiento de Óscar Valdez, contra quien aceptó pelear por el cetro vacante superpluma de la OMB, al encontrar que todos los puntos satisfacían sus pretensiones, incluida una buena bolsa.

Pero todo dio un giro y la pelea se cayó, cuando Óscar Valdez se reportó lesionado y decepcionado por no poder realizar el duelo que despertó expectativas.

“Yo sí firmé, me hicieron llegar el contrato y tras una serie de análisis previos concluimos que estaba bien. Hasta que luego Valdez anuncia que se baja de la pelea, y yo entiendo que estamos expuestos, soy peleador. Se queda hasta ahí. Creo que él había aceptado toda la negociación porque él me dijo que aceptaba la pelea y teníamos fecha y sede. Hasta donde sé fue la lesión. Sí quiero enfrentar a Valdez y puede ser en un futuro por lo que he escuchado de las empresas”, manifestó Navarrete ante el cuestionamiento de César Castro sobre este duelo cancelado.