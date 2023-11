¡OTRA VEZ! Verstappen critica duramente al GP de Las Vegas

Max Verstappen vuelve a lanzar declaraciones que critican lo que la Fórmula Uno está haciendo en el Gran Premio de Las Vegas sobre el espectáculo dentro de las actividades.

Anteriormente, se había quejado de la presentación que tuvieron que hacer los pilotos en la inauguración del circuito el pasado miércoles afirmando que solo están ahí ‘pareciendo unos payasos, dejando un 99% de espectáculo y 1% de carrera’.

Nuevas críticas

El piloto neerlandés, que fue tercero en la ronda de clasificación, pero arrancará en segundo por la sanción que le dieron a Carlos Sainz, aseguró que la categoría debería hacer más por vender el automovilismo a los aficionados que llenan las gradas, en lugar de permitir que actos como conciertos aparezcan y acaparen toda la atención.

Un coche de Fórmula Uno en un circuito urbano no cobra vida, no es tan emocionante, creo que se trata más del sitios de verdad. Cuando vas a Spa-Francorchamps, Monza y ese tipo de lugares tienen mucha emoción y pasión

“Ver a los aficionados allí es increíble. Cuando me subo al monoplaza me emociono, me encanta pilotar por ese tipo de pista”, reconoció el piloto de Red Bull quien añadió que el Gran Circo no estaba haciendo lo suficiente promocionando la competición y que se estaba buscando en espectáculos aleatorios por todas partes.

La mayoría solo viene a divertirse, a beber, a ver tocar un Dj o a una actuación. Yo puedo hacer eso en todo el mundo, puedo ir a Ibiza, emborracharme y pasármelo bien, pero eso es lo que pasa

“La gente viene y se convierte en un aficionado ¿De qué? Quieren ver a su artista favorito, tomarse unas copas con sus amigos y salir a divertirse como locos, pero en realidad no entienden lo que hacemos y lo que nos jugamos al correr”, continuó.

Finalmente comentó que le encantaría que el deporte explicara más por lo que los equipos están consiguiendo a lo largo de la temporada, “Si el deporte se centrara más en ese tipo de cosas y explicara más lo que hace el equipo a los largo de la temporada, lo que esta consiguiendo. Creo que es mucho más importante fijarse en eso que tener todos esos espectáculos aleatorios por todas partes”, concluyó.

