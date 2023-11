“Menudo estu** Idiot*": Verstappen a Ocon

Max Verstappen y Esteban Ocon protagonizaron uno de los momentos más calientes en las actividades que se vivieron hoy en la madrugada en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Las Vegas.

El neerlandés y el francés se encontraron en la ronda número uno de clasificación para la carrera en donde Verstappen no se guardó nada al protagonizar un duelo en la pista con Esteban.

También te puede interesar: ¡OTRA VEZ! Verstappen critica duramente al GP de Las Vegas

¿Qué fue lo que pasó?

Dos de los pilotos más bravos y viejos enemigos se encontraron en la pista en la ronda número uno de clasificación en donde se llegaron a tocar mínimamente en su último intento de la Q1.

El neerlandés tenía margen de maniobra sobradamente, pero el francés acabó eliminado, en parte por el tiempo perdido con el tricampeón del mundo en el primer sector.

El primero en quejarse fue Esteban Ocon, pues él cree que Verstappen se equivocó, “Esto es una broma, honestamente. Verstappen se ha tirado a la curva 1 como un loco”, comentaba a través de la radio cuando Max lo pasó en la primera curva.

Después llegaron las palabras de Verstappen, en donde parecía que quería que sus palabras llegaran a los odios del francés.

¡Menudo estúpido idiota!

En realidad es que el de Red Bull realizó esa maniobra sabiendo que pasara lo que pasara, superaría la Q1 para pasar sin problema a laQ2. No podía decir lo mismo el francés, que acusó injustificadamente a Fernando en Brasil y ve como un nuevo capítulo de esta enemistad le cuesta puestos en Las Vegas.

Esta no es la primera vez que se enfrentan estos dos pilotos, si bien, desde el karting había una rivalidad al rojo vivió, pero todo estalló en el Gran Premio de Brasil en 2018, Verstappen era claro dominador en Interlagos, hasta que se encontró con Ocon, ¿el resultado? Ambos quedando fuera de la carrera tras impactarse y a tal grado de llegar a los golpes.

"¡Vaya jodido idiota! Tengos daños masivos en el suelo. No me ha dejado sitio para pasarle”, comentaba el por la radios en ese entonces. Incluso, comentó: “Como me lo encuentre por el paddock...”. Al final si se lo encontró. Cruce de palabras, con posterior empujón del neerlandés al francés. Tuvieron que ser separados por posibles consecuencias.

Eso no quedó ahí, ya que las palabras del neerlandés encendieron la llama de la ya fuerte rivalidad que vivían, “Lo del garaje ni siquiera lo llamo incidente, lo hubiera sido si le hubiera dado un puñetazo y no le dí. No tengo nada que hablar con él, no hablo con idiotas”.

También te puede interesar: La razón por la que Checo Pérez no pasó a la Q3 en GP de Las Vegas