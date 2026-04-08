PSG vence y domina al Liverpool en la ida de Cuartos de Final de la Champions League; los Reds no tuvieron un solo disparo al arco rival
El PSG se llevó la ventaja en la serie de Cuartos de Final por marcador de 2-0; en Anfield el Liverpool tratará de despertar y para darle la vuelta deberá de hacer una hazaña.
El Parque de los Príncipes, casa del PSG tendrá los reflectores este miércoles 8 de abril para celebrar el duelazo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain mide fuerzas ante el siempre peligroso Liverpool FC en un enfrentamiento que promete intensidad y mucha emoción como suelen ser estos encuentros y más aún en esta determinante etapa.
El PSG llega fortalecido pues en su compromiso más reciente de la Ligue 1, el PSG se impuso con autoridad 3-1 al Toulouse, consolidando su dominio en el campeonato local.
Los "Reds" en cambio perdieron la brújula y vienen de sufrir un duro golpe en los cuartos de final de la FA Cup, donde fueron goleados 4-0 por el Manchester City. Este resultado obliga a los reds a retomar el paso, pero en un juego de alta exigencia.
El resultadomás inmediato fue en los octavos de final de la edición pasada (marzo de 2025), pues luego de un 1-1 global, el PSG eliminó al Liverpool en una agónica tanda de penaltis (4-1).
Horario en México y dónde seguir en vivo el PSG vs Liverpool
El partido del PSG vs Liverpool comienza a la 1:00 PM tiempo del centro de México y diferentes plataformas transmitirán el cotejo donde lo podrás ver. El resultado en vivo estará disponible con nosotros en Azteca Deportes.
Alineaciones del PSG vs Liverpool
Los 11 jugadores del PSG
39 Safonov
2 Hakimi
5 Marquinhos
51 Pacho
25 Mendes
33 Zaire-Emery
17 Vitinha
87 Neves
14 Doue
10 Dembele
7 Kvaratskhelia
Los 11 jugadores del Liverpool
25 Mamardashvili
6 Kerkez
4 Van Djik
5 Konate
2 Gomez
10 Mac Allister
38 Gravenberch
7 Wirtz
8 Szoboszlai
30 Frimpong
22 Ekitike