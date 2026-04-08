PSG vence y domina al Liverpool en la ida de Cuartos de Final de la Champions League; los Reds no tuvieron un solo disparo al arco rival

El Parque de los Príncipes, casa del PSG tendrá los reflectores este miércoles 8 de abril para celebrar el duelazo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain mide fuerzas ante el siempre peligroso Liverpool FC en un enfrentamiento que promete intensidad y mucha emoción como suelen ser estos encuentros y más aún en esta determinante etapa.

El PSG llega fortalecido pues en su compromiso más reciente de la Ligue 1, el PSG se impuso con autoridad 3-1 al Toulouse, consolidando su dominio en el campeonato local.

Los "Reds" en cambio perdieron la brújula y vienen de sufrir un duro golpe en los cuartos de final de la FA Cup, donde fueron goleados 4-0 por el Manchester City. Este resultado obliga a los reds a retomar el paso, pero en un juego de alta exigencia.

El resultadomás inmediato fue en los octavos de final de la edición pasada (marzo de 2025), pues luego de un 1-1 global, el PSG eliminó al Liverpool en una agónica tanda de penaltis (4-1).

PSG vs Liverpool EN VIVO partido de ida Champions League PSG vs Liverpool EN VIVO partido de ida Champions League

Horario en México y dónde seguir en vivo el PSG vs Liverpool

El partido del PSG vs Liverpool comienza a la 1:00 PM tiempo del centro de México y diferentes plataformas transmitirán el cotejo donde lo podrás ver. El resultado en vivo estará disponible con nosotros en Azteca Deportes.

Alineaciones del PSG vs Liverpool

Los 11 jugadores del PSG

39 Safonov

2 Hakimi

5 Marquinhos

51 Pacho

25 Mendes

33 Zaire-Emery

17 Vitinha

87 Neves

14 Doue

10 Dembele

7 Kvaratskhelia

Los 11 jugadores del Liverpool

25 Mamardashvili

6 Kerkez

4 Van Djik

5 Konate

2 Gomez

10 Mac Allister

38 Gravenberch

7 Wirtz

8 Szoboszlai

30 Frimpong

22 Ekitike

