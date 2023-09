Victoria Azarenka confesó su admiración por Lionel Messi

Victoria Azarenka se ha declarado una gran admiradora de Lionel Messi. La jugadora bielorrusa habló sobre su experiencia viendo al argentino en Miami.

“Fue bastante increíble,fue muy casual que iba al partido,mi agente me llamó mientras hacía unas cosas y me dice “Hey,tengo unas entradas para ti para ver a Messi,¿te gustaría ir?” y dije "¡sí,por supuesto! Y fue muy divertido,obviamente lo he visto jugar en ocasiones diferentes pero estuvo muy bien verlo en Miami,se ve muy feliz ahí,estuve muy,muy cerca de él y fue la 1° vez que lo vi jugar entre el ambiente latino,tú sabes,con muchos sudamericanos y demasiados fanáticos. Estuvo muy chido ver que el nivel de fútbol era en realidad muy alto lo cual fue un poco sorpresivo para mí,pero lo disfruté y estoy segura de que iremos a ver más juegos con Lio,así que sí,estoy emocionada”, dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otra parte, se animó a hablar sobre su faceta como madre y al mismo tiempo dedicarse al tenis.

“Es una gran oportunidad,no es fácil,es un balance bastante difícil y siento que a través de los años han habido diferentes desafíos,comenzando con el ir a los entrenamientos e ir a los torneos porque siento que pierdo tiempo con mi hijo pero también quiero que vea la pasión que tengo y el trabajo que pongo y ser ese ejemplo de que si te exiges,trabajas duro y crees en ti mismo puedes lograr cosas y qué mejor manera que mostrarlo”, afirmó Azarenka.

También, aprovechó para dar su opinión sobre el 50 aniversario de la WTA y la lucha por la igualdad salarial.

“Hemos llegado muy lejos con la WTA pero quiero que sigamos adelante,quiero que crezcamos,nos expandamos,nos esforcemos,brillemos y espero que todo el trabajo que estoy poniendo tras bambalinas sea de beneficio para las jugadoras de las siguientes generaciones”, sentenció Victoria.

Así les fue a las mexicanas en el Guadalajara Open

Por el lado de las mexicanas, Ana Sofía Sánchez tuvo una digna presentación en el Guadalajara Open. Después de ganarse el boleto al cuadro principal en el torneo de calificación, la joven de 29 años ofreció una gran batalla en su duelo contra la ucraniana Dayana Yastremska. Al final, el triunfo no se concretó, pero Ana Sofía dejó una buena impresión en su primera experiencia en un torneo de categoría WTA 1000.

Sánchez mostró temple frente a una rival con mayor recorrido en torneos d ela WTA, dejó de lado los nervios y jugó con decisión en el Grand Stand Caliente, ante un público que nunca dejó de impulsarla. Al final Yastremska se quedó con la victoria y el pase a la segunda ronda al dejar números de 7-6 (1) y 6-4, después de casi dos horas de partido.