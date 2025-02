¿Extraña a Chivas? Aficionados de Boca Juniors REVENTARON a Fernando Gago

¡Lo revientan! El pasado 10 de octubre del 2024, se dio a conocer que el entrenador argentino Fernando Gago, abandonó a las Chivas Rayadas del Guadalajara en pleno torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX tras un Clásico Tapatío ante el Atlas, esto para irse al club de sus amores el Boca Juniors, sin embargo, aficionados de los Xeneizes ya comenzaron a criticar fuertemente al ex timonel del Rebaño Sagrado.

En la liga argentina, Boca Juniors no lleva un paso tan negativo, pues en siete partidos jugados, cosecha un total de cuatro triunfos, dos empates y una derrota, sin embargo, sus victorias no han sido tan convicentes ni contundentes, además, el equipo cayó por marcador de 1-0 ante el Alianza Lima de Perú en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores 2025.

“Tenemos que acortar diferencias": Fernando Gago

¿Qué opinan los aficionados de Boca Juniors sobre Fernando Gago?

Al término del partido entre Boca Juniors y el último lugar Aldosivi en la Bombonera, duelo en el que los Xeneizes sufrieron de más ante el modesto equipo y en donde se llevaron el triunfo en los minutos finales con gol de Miguel Merentiel, los aficionados se desahogaron afuera del estadio asegurando que el club no tiene futuro con Gago, además de cuestionar ciertas decisiones técnicas.

“Gago, la concha de tu ma...”, “Gago no sabes nada de futbol, no entendés nada”, “Preocupado por el martes, es un desastre. No tenemos futuro con Gago, es un final anunciado como con Almirón, llegamos por “Chiquito” a los penales, con Almirón sabíamos todos los hinchas que no teníamos futuro, con éste nos pasa lo mismo, no transmite nada a los jugadores. Todo el estadio le dijo “basta de Janson con los chiflidos” pero lo va a seguir convocando porque Gago no va más, es lo único que pido, el martes lo vamos a sacar porque siempre vamos a estar alentando y lo vamos a empujar y el orgullo de los jugadores, pero si dependemos del técnico, estamos al horno”, fueron las palabras de algunos aficionados en afuera de la Bombonera.

¿Fernando Gago extraña a Chivas?

Por el momento Fernando Gago no se ha pronunciado sobre si extraña o no a Chivas, sin embargo, es un hecho que no le guarda un buen cariño al Rebaño Sagrado ya que en ningún momento ofreció palabras para despedirse de los jugadores o los aficionados Rojiblancos.

Boca Juniors vs Alianza Lima, horario y cuándo ver el partido de vuelta Copa Libertadores

El partido entre Boca Juniors y Alianza Lima en la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este martes 25 de febrero en punto de las 6:30 pm tiempo del centro de México en la Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors vs Alianza Lima



Fecha : Martes 25 de febrero

: Martes 25 de febrero Horario : 6:30 pm tiempo del centro de México

: 6:30 pm tiempo del centro de México Sede: La Bombonera.

