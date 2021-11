Exauxiliar de Juan Carlos Osorio le mandó mensaje a Gerardo Martino

La ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana sigue siendo un misterio. El exuaxiliar de Juan Carlos Osorio en el combinado azteca, Humberto Sierra, habló del delantero y lo que representa para el equipo, prácticamente mandándole un mensaje a Gerardo Martino.

Los rumores dicen que un tema de indisciplina dejó fuera a Javier Hernández de las convocatorias de Gerardo Martino. Sin embargo, quien trabajara con el mexicano durante años, dijo puras cosas buenas del ‘Chicharito'.

‘Chicharito’ Hernández, un líder positivo

En declaraciones para ESPN, Humberto Sierra aseguró que ni él, ni el Cuerpo Técnico de Juan Carlos Osorio tienen alguna queja de Javier Hernández. Al contrario, lo describió como un líder positivo que siempre daba lo mejor de sí mismo dentro y fuera de la cancha.

“Javier dentro del grupo siempre fue un líder bueno, un líder positivo, un líder que aconsejaba a los jugadores más jóvenes, a los que iban llegando los arropaba”, fue lo que dijo el exauxiliar del colombiano.

Humberto Sierra no se frenó ahí, pues mandó un mensaje a Gerardo Martino , recordándole que Javier Hernández sigue siendo el máximo goleador de la Selección Mexicana. Es por eso que no se entiende que no esté convocado.

“Es un hombre que entrenaba bien, en los partidos daba todo por la Selección. Javier sigue siendo el máximo goleador de México de todos los tiempos. Eso ya dice mucho”, continuó. El goleador retomó su nivel pero no le alcanzó para ser considerado.

El último partido del ‘Chicharito’ con la Selección Mexicana

Ya pasaron más de dos años de la última convocatoria de Javier Hernández con la Selección Azteca. El último partido del ‘Chicharito’ con el combinado nacional fue un partido amistoso, precisamente contra Estados Unidos, en donde incluso anotó gol. Desde entonces no ha vuelto a jugar con ellos.

