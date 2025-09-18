La ESPECTACULAR transformación de la cancha del Estadio Akron; quedó seco en MINUTOS a pesar de la tormenta (VIDEO)

¡De élite! El partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres de la UANL de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tuvo un ligero retraso debido a la fuerte tormenta que cayó sobre el municipio de Zapopan y a pesar de que las autoridades recomendaron la suspensión del encuentro, al final se llevará a cabo sin ningún problema ya que fue reprogramado a las 8:50 pm de este mismo miércoles 17 de septiembre debido a que la cancha del recinto mundialista quedó en inmejorables condiciones.

A través de sus redes sociales, el Estadio Akron compartió unos videos en donde se observa que a las 7:00 pm caía una fuerte tormenta sobre la cancha, la cual lucía completamente inundada, posteriormente, se publicó uno en el cual a las 7:45 pm el césped luce intacto y prácticamente listo para recibir el partido entre el Rebaño Sagrado y el conjunto felino.

Cabe mencionar que esta transformación de la cancha que pasó de estar inundada a inmejorables condiciones, fue instalada hace apenas algunos meses, de hecho, el partido entre Chivas y Tigres no se disputó en julio como correspondía debido a que el pasto acababa de ser colocado.

Sin duda la cancha del Estadio Akron dejó en claro que está lista para albergar la Copa Mundial del 2026 que se disputará en conjunto en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cómo llega Chivas al partido ante Tigres en la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Las Chivas de Guadalajara aterrizan a este partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en total inspiración, luego de que derrotaron en el Clásico Nacional a las Águilas del América en su último compromiso por marcador de 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, dándole un respiro a su entrenador Gabriel Milito.

