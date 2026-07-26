ÚLTIMA HORA: Delantero de la Selección Mexicana queda noqueado y sale en ambulancia en pleno partido (VIDEO)

Este sábado 25 de julio del 2026, un delantero de la Selección Mexicana sufrió un fuerte golpe de cabeza que lo dejó noqueado en pleno partido, lo que provocó que una ambulancia entrara directamente por él para poder trasladarlo de emergencia al hospital.

El jugador de la Selección Mexicana que abandonó el partido en ambulancia

El futbolista de la Selección Mexicana que abandonó el terreno de juego fue Germán Berterame en el partido de Montréal vs Inter Miami. Al minuto 69, Berterame recibió un pase dentro del área y cuando intentó cabecear el balón, hizo contacto con la cabeza del defensor Efraín Morales, lo que provocó que el mexicano se llevara la peor parte y por consiguiente terminó tirado en el terreno de juego totalmente noqueado.

Los futbolistas pidieron las asistencias médicas de inmediato y luego de no ver mejoría de Germán, ingresó al terreno de juego la ambulancia para poder llevarlo directamente al hospital.

Scary scenes as Inter Miami's Berterame suffered a serious head injury, forcing an ambulance onto the pitch. Prayers for his recovery. 🙏 pic.twitter.com/yQtrlfqx3a — Rajat 🪄 (@FCBRajat) July 26, 2026

Tras el fuerte contacto, el central marcó penal que Luis Suárez la transformó en gol para el Inter Miami y así aseguraron los tres puntos.

Inter Miami revela el estado de salud de Germán Berterame

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami reveló que Germán Berterame se encuentra de buena forma, en una clínica haciéndose estudios pero dejó en claro que se encuentra en buena forma y siendo acompañado por su familia.

🎙️Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

"Gracias a Dios, en este momento se está recuperando. Está bien, está consciente, está su familia en conocimiento de todo y está tranquila.

Lo más importante es que él esté bien y está bien ahora.

Es obvio que nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe y eso hizo que la camisa, hasta los mismos chicos ayudaban a correr con la camilla, entró la ambulancia. Fue un accionar rápido para poder ayudarle a Germán a recuperarse, en este momento está en una clínica, están haciendo estudios y bueno esta bien gracias a Dios, esta bien".

