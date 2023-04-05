VIDEO: Revive el gol de Santiago Giménez con el Feyenoord vs Ajax

Por quinto partido consecutivo, Santiago Giménez marcó gol. En las semifinales de la Copa de Países Bajos, el delantero de Selección Mexicana empató el partido contra el Ajax, para irse así al descanso y soñar con clasificarse a la Gran Final del torneo.

En un centro que viajo desde la banda derecha, hasta la altura del manchón de penalti, el exjugador del Cruz Azul, remató con la cabeza y así igualar la pizarra al minuto 45+2, de la primera mitad.

🚨🇳🇱El gol de Santi Giménez 🇲🇽pic.twitter.com/vellBcz5y0 — All Fútbol MX ⚽️ (@AllFutbolMX) April 5, 2023

Santiago Giménez lleva 17 goles en la Temporada con el Feyenoord

Con este tanto, el 'Bebote' consiguió su gol número 17 en la campaña. Son tres en la Copa, nueve en la Liga y cinco más en la Europa League, donde es líder de goleo. Además este es el quinto partido al hilo que consigue sumar para su cuenta, son tres en la Eredivisie, uno más en el certamen continental y el de esta tarde frente al Ajax.