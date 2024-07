VIDEO: ¡Ya denle el puskas! El golazo que anotaron en la MLS

El pasado sábado 29 de junio del 2024, se disputaron todos los partidos de la fecha 22 del torneo de la MLS y en el partido de Vancouver Whitecaps vs St. Louis City SC nos regalaron un golazo que sin duda alguna podría estar peleando por ganarse el Puskas.

El encuentro se disputó en el Estadio BC Place. La anotación llegó al minuto 54 del segundo tiempo, momento en el que se encontraba abajo en el marcador Vancouver 1-2.

La jugada inició desde el despeje del portero de St. Louis City SC, el cual terminó cortando la defensa de Vancouver con un pase largo buscando a sus delanteros.

El defensor Nerwinski intentó cabecear el balón a su portero para terminar con la jugada pero no logró hacer un buen contacto y dejó el balón a unos metros. Markanich llegó a la jugada pero le terminó rebotando el esférico por lo que se lo dejó al delantero Brian White, un poco atrasado pero con una gran calidad terminó contactando el balón con su taco para bombear al portero en la salida y marcar el gol del empate momentáneamente.

Brian White finds the back of the net again and we’re all level. pic.twitter.com/hiAX6ViXgS

— Major League Soccer (@MLS) June 30, 2024