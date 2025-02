Tuve la gran suerte de conseguir todo en el futbol: Lionel Messi

Lionel Messi dejó al descubierto parte de su vida de la cual nunca había hablado, en una entrevista reciente en el canal que transmite la MLS, y afirmó que todo lo que ha ganado supera por mucho lo que alguna vez se planteó, que era simplemente llegar a ser un profesional, por lo que resume que “tuve la gran suerte de conseguir todo en el futbol”.

Messi deja de lado exponer que es el mejor, o aceptar que quienes lo colocan como el más importante de todos los tiempos sea realidad.

Aunque números, títulos, historias, videos de goles, asistencias y regates sean las pruebas, Messi solo tiene agradecimientos por lo que la vida y el futbol le tenía destinado.

Te podría interesar: Santi Gimenez decide quién es su favorito ¿Lionel Messi o CR7?

EFE FORT LAUDERDALE (United States), 23/02/2025.- Inter Miami forward Lionel Messi reacts during the soccer match between Inter Miami and the New York City FC as the 2025 MLS season kicks off in Fort Lauderdale, Florida, USA, 22 February 2025. (Nueva York) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Messi analiza su vida y carrera deportiva: ‘nunca lo hubiera imaginado’

Lionel Messi de 37 años y quien está en el ocaso de su carrera luego de 21 años de carrera, afirma que “no hubiera pedido tanto” en cuanto a logros y éxitos.

“Fue una etapa espectacular, que nunca imaginé que iba a tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé ni lo imaginé, mi único objetivo err ser profesional, jugar al fútbol. De muy chiquito me gustó jugar, me encanta competir, y la verdad que soy un agradecido por todo lo que me regaló, lo que conseguí”, indicó Messi, que solo tiene tres clubes en su carrera, Barcelona, PSG y el Inter Miami.

Acotó que “tuve la gran suerte de conseguir todo en el futbol, tanto a nivel grupal de equipo, de selección, individual ni yo hubiese pedido tanto de todo esto”, aseguró Lionel Messi.

“La verdad que la vida me regaló todo y simplemente soy un agradecido de la carrera que tuve y de la vida que me tocó", añadió el icono del deporte mundial, señalado como una de las grandes figuras de todos los tiempos.

Foto: @InterMiamiCF

10 puntos interesantes de la última entrevista hecha en la MLS a Messi:

Se sorprende de haber salido de Rosario, Argentina a los 12 años de edad para ir a Barcelona “fue muy duro” Siempre quiso ir a jugar a la MLS y lo pensó por mucho tiempo Se refiere a su salida del Barcelona, como que “tuvo que irse” Recuerda que los dos años en París Saint Germain no los disfrutó en el día a día Celebra haber firmado con Inter Miami, Cree que el Inter Miami está construido para ganar campeonatos Está feliz por jugar un Mundial de Clubes más y que sea con Inter Miami Reitera que la adaptación y estancia en París, fueron lo que no ha disfrutado en su carrera Agradece a los músicos y artistas que lo incluyen en letras de canciones u obras de arte Subraya que es muy feliz disfrutando de este momento en el futbol, de sus amigos y familia